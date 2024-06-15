Лондон (ATP). Хачанов начнет матчем с Кордой, Алькарас – с Серундоло, де Минаур – с Музетти
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Queen’s Club.
Карлос Алькарас (1) встретится с Франсиско Серундоло, Алекс де Минаур (2) – с Лоренцо Музетти.
Карен Хачанов сыграет с Себастьяном Кордой, Григор Димитров (3) – с Адрианом Маннарино. Победители этих двух матчей выйдут друг на друга.
Маррей поборется с квалифаером, Раонич – с Кэмероном Норри.
Полностью сетка здесь.
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