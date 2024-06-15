Лондон (ATP). Хачанов начнет матчем с Кордой, Алькарас – с Серундоло, де Минаур – с Музетти

Теги Энди Маррей Григор Димитров Адриан Маннарино Милош Раонич Александр Зверев Карен Хачанов Алекс де Минаур Кэмерон Норри Себастьян Корда Франсиско Серундоло Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Queen’s Club.

Карлос Алькарас (1) встретится с Франсиско СерундолоАлекс де Минаур (2) – с Лоренцо Музетти.

Карен Хачанов сыграет с Себастьяном Кордой, Григор Димитров (3) – с Адрианом Маннарино. Победители этих двух матчей выйдут друг на друга.

Маррей поборется с квалифаером, Раонич – с Кэмероном Норри.

Полностью сетка здесь.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Руняша с Де Минором в прошлом году играли в полуфинале, в этом могут повторить )
0
0
0
Карен-Корда! И сразу вспоминается их бесконечный матч, где никто не хотел выигрывать🤣
0
0
0
Поставив в первом круге хачанов-Корда
Организаторы Quuens решили убить газон ещё за год до появления WTA
0
0
0
Ответ Даниил Александров
дальше 1/4 карлос не пройдет
Почему? Томми Полу проиграет?
0
0
0
Ответ Йенс Мустерманн
Руняша с Де Минором в прошлом году играли в полуфинале, в этом могут повторить )
Руне и трава-такое себе зрелище
0
0
0
Ответ ugmyanswer
Руне и трава-такое себе зрелище
Всё у него нормально на траве. Рано или поздно выиграет WIM.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий