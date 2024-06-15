Медведев сыграет в паре с Сафиуллиным в квалификации в Галле, Рублев со Зверевым – в основе
Опубликована основная сетка парного турнира в Галле.
Под первым номером посеяны Симоне Болелли и Андреа Вавассори.
Андрей Рублев вместе с Александром Зверевым сыграет с Янником Ганфманном и Домиником Кепфером (WC).
Янник Синнер и Хуберт Хуркач встретятся с Натаниелем Ламмонсом и Джексоном Уитроу (3).
Полностью сетка здесь.
За единственное в сетке место квалифаеров поборются Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Сегодня не раньше 17:00 по Москве они сыграют с Юки Бхамбри и Албано Оливетти (1). Квалификация состоит из двух кругов, полностью сетка здесь.