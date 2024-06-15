Медведев сыграет в паре с Сафиуллиным в квалификации в Галле, Рублев со Зверевым – в основе

Теги ATP Симоне Болелли Юки Бхамбри Terra Wortmann Open Албано Оливетти Джексон Уитроу Александр Зверев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Хуберт Хуркач Янник Ганфманн Доминик Кепфер Андреа Вавассори Натаниел Ламмонс Янник Синнер Теннис

Опубликована основная сетка парного турнира в Галле.

Под первым номером посеяны Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Андрей Рублев вместе с Александром Зверевым сыграет с Янником Ганфманном и Домиником Кепфером (WC).

Янник Синнер и Хуберт Хуркач встретятся с Натаниелем Ламмонсом и Джексоном Уитроу (3).

Полностью сетка здесь.

За единственное в сетке место квалифаеров поборются Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Сегодня не раньше 17:00 по Москве они сыграют с Юки Бхамбри и Албано Оливетти (1). Квалификация состоит из двух кругов, полностью сетка здесь.

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