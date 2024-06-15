Радукану на отказе Джонс впервые вышла в травяной полуфинал

Эмма Радукану без борьбы вышла в полуфинал в Ноттингеме. Франческа Джонс снялась с их матча из-за травмы плеча.

Для 21-летней британки это будет третий полуфинал на уровне WTA в карьере (также US Open-2021, Сеул-2022), но первый на траве.

В понедельник она вернется в топ-200.

Теперь Радукану встретится с Кэти Болтер. Матч должен пройти сегодня, но старт игрового дня отложен из-за дождя. Два перенесенных с пятницы четвертьфинала начнутся не раньше 14:30 по Москве.