ATP продолжит тестирование нововведений на парном турнире в Queen’s Club
ATP протестирует на парном турнире в Queen’s Club правила, которые должны ускорить матчи.
В Лондоне будут опробованы следующие нововведения:
• время на подачу сократится до 18 секунд (15+3);
• переход во время смены сторон будет занимать одну минуту. «Время» объявят на 40-й секунде;
• один раз за сет можно будет запросить увеличение паузы для обсуждения тактики;
• матчи будут проходить вечером на кортах для парного разряда, чтобы увеличить число болельщиков на трибунах.
В парной сетке не выделили места для игроков из одиночного разряда, а турнир начнется в среду вместо понедельника.
Напомним, другие экспериментальные правила были опробованы на парном «Мастерсе» в Мадриде.
Парные матчи (и так уже обрезанные по самые гланды) редко бывают затяжными. Про 5-6-часовые марафоны лично я даже не слыхал.
Ну а то, что интерес к парному теннису в разы уступает одиночкам - так это не из-за того, что игроки садятся на лавку после нечётных геймов. Просто мало кому интересно смотреть на ноунеймов.
А вот когда Новак играл пару на КД, поглазеть и восхититься игрой Величайшего сбегались даже вамосы (всестадно)
Лучше бы в АТР подумали, как привлечь ТОП-игроков в парный теннис. Да и WТА тоже не помешает денег подзаработать.
такиедела.