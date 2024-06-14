ATP продолжит тестирование нововведений на парном турнире в Queen’s Club

ATP протестирует на парном турнире в Queen’s Club правила, которые должны ускорить матчи.

В Лондоне будут опробованы следующие нововведения:

• время на подачу сократится до 18 секунд (15+3);

• переход во время смены сторон будет занимать одну минуту. «Время» объявят на 40-й секунде;

• один раз за сет можно будет запросить увеличение паузы для обсуждения тактики;

• матчи будут проходить вечером на кортах для парного разряда, чтобы увеличить число болельщиков на трибунах.

В парной сетке не выделили места для игроков из одиночного разряда, а турнир начнется в среду вместо понедельника.

Напомним, другие экспериментальные правила были опробованы на парном «Мастерсе» в Мадриде.