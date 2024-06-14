ATP продолжит тестирование нововведений на парном турнире в Queen’s Club

Теги ATP cinch Championships Теннис

ATP протестирует на парном турнире в Queen’s Club правила, которые должны ускорить матчи.

В Лондоне будут опробованы следующие нововведения:

• время на подачу сократится до 18 секунд (15+3);

• переход во время смены сторон будет занимать одну минуту. «Время» объявят на 40-й секунде;

• один раз за сет можно будет запросить увеличение паузы для обсуждения тактики;

• матчи будут проходить вечером на кортах для парного разряда, чтобы увеличить число болельщиков на трибунах.

В парной сетке не выделили места для игроков из одиночного разряда, а турнир начнется в среду вместо понедельника.

Напомним, другие экспериментальные правила были опробованы на парном «Мастерсе» в Мадриде.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А зачем вот это вот всё? Кому это нужно, что это изменит?
Парные матчи (и так уже обрезанные по самые гланды) редко бывают затяжными. Про 5-6-часовые марафоны лично я даже не слыхал.
Ну а то, что интерес к парному теннису в разы уступает одиночкам - так это не из-за того, что игроки садятся на лавку после нечётных геймов. Просто мало кому интересно смотреть на ноунеймов.
А вот когда Новак играл пару на КД, поглазеть и восхититься игрой Величайшего сбегались даже вамосы (всестадно)
Лучше бы в АТР подумали, как привлечь ТОП-игроков в парный теннис. Да и WТА тоже не помешает денег подзаработать.
такиедела.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий