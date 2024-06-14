Синнер на Олимпиаде сыграет в паре с Музетти

Объявлен состав сборной Италии на Олимпиаду в Париже. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

В мужском одиночном разряде Италию представят:

В женской одиночке выступят:

Кроме того, в мужском парном разряде сыграют Синнер и Музетти, Андреа Вавассори и Симоне Болелли, а в женском – Паолини и Сара Эррани, Коччаретто и Бронцетти.