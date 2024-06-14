Синнер на Олимпиаде сыграет в паре с Музетти
Объявлен состав сборной Италии на Олимпиаду в Париже. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
В мужском одиночном разряде Италию представят:
- Янник Синнер (1);
- Лоренцо Музетти (30);
- Маттео Арнальди (34);
- Лучано Дардери (41).
В женской одиночке выступят:
- Жасмин Паолини (7);
- Элизабетта Коччаретто (43);
- Лючия Бронцетти (66).
Кроме того, в мужском парном разряде сыграют Синнер и Музетти, Андреа Вавассори и Симоне Болелли, а в женском – Паолини и Сара Эррани, Коччаретто и Бронцетти.