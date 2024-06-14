МОК продолжает проверку нейтрального статуса российских теннисистов

Теги ФТР ATP WTA ITF Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Официальный представитель МОК Марк Адам заявил, что в организации продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпиаде в Париже.

«На данном этапе процесс проверки продолжается. Думаю, что решение будет скоро объявлено. Очевидно, что они должны быть, но я думаю, что в течение нескольких дней будет сделано предварительное объявление. Однако сейчас процесс проверки продолжается», – приводит слова Адамса ТАСС.

Накануне Шамиль Тарпищев объявил, что ITF допустила российских теннисистов до Олимпиады в нейтральном статусе.

Всех теннисистов из России допустили на Олимпиаду. Кто поедет?

6 комментариев
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Ждут , пока «соседушки» доносы допишут? 🤔
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Ответ Sawka-promakawka
Ждут , пока «соседушки» доносы допишут? 🤔
Про этих имели ввиду 🐷🐽
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Почему я не удивлён этой новости 🫤🫤🫤
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Это называется "держать в подвешенном состоянии".
Ну, или "на коротком поводке".
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скажите, а в методах проверки циркуль присутствует?
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Пока ничего не нашли значит, продолжают искать
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