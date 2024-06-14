МОК продолжает проверку нейтрального статуса российских теннисистов

Официальный представитель МОК Марк Адам заявил, что в организации продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпиаде в Париже.

«На данном этапе процесс проверки продолжается. Думаю, что решение будет скоро объявлено. Очевидно, что они должны быть, но я думаю, что в течение нескольких дней будет сделано предварительное объявление. Однако сейчас процесс проверки продолжается», – приводит слова Адамса ТАСС.

Накануне Шамиль Тарпищев объявил, что допустила российских теннисистов до Олимпиады в нейтральном статусе.

Всех теннисистов из России допустили на Олимпиаду. Кто поедет?