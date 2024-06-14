Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»
Стало известно, кто сыграет на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном», который пройдет с 1 по 14 июля.
В пригороде Лондона Сток Парк 25-29 июня пройдет традиционная предуимблдонская выставка The Boodles. Там сыграют:
- Андрей Рублев;
- Хуберт Хуркач;
- Стефанос Циципас;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Николас Харри;
- Себастьян Корда.
В Харлингеме выступят:
- Карен Хачанов;
- Александр Зверев;
- Хольгер Руне;
- Николас Харри;
- Лоренцо Музетти;
- Фрэнсис Тиафу;
- Кэмерон Норри;
- Люка Ван Аш.