Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»

Стало известно, кто сыграет на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном», который пройдет с 1 по 14 июля.

В пригороде Лондона Сток Парк 25-29 июня пройдет традиционная предуимблдонская выставка The Boodles. Там сыграют:

В Харлингеме выступят: