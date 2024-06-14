Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»

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Стало известно, кто сыграет на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном», который пройдет с 1 по 14 июля.

В пригороде Лондона Сток Парк 25-29 июня пройдет традиционная предуимблдонская выставка The Boodles. Там сыграют:

В Харлингеме выступят:

2 комментария
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Как же Андрей любит выставки. Есть даже предположение чем он займется после тенниса…
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Опять Рублев по помойкам лазит, ничему жизнь не учит
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