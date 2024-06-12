Андрееску о первом четвертьфинале в сезоне: «Важнее всего, что у меня ничего не болит и я хорошо себя чувствую»

Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от выхода в 1/4 финала в Хертогенбоше.

Сегодня она обыграла Юэ Юань – 6:4, 6:4. Для канадки это первый четвертьфинал с февраля 2023-го.

Андрееску проводит второй турнир в 2024-м. Прошлый сезон она завершила в начале августа и вернулась на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга.

«Прошло десять месяцев. Это мой второй турнир после возвращения. Я хорошо себя чувствую, провела отличную предсезонку. Она длилась около четырех месяцев – самая долгая предсезонка в моей жизни. Мне кажется, работа приносит плоды. Важнее всего, что у меня ничего не болит и я хорошо себя чувствую».