Андрееску о первом четвертьфинале в сезоне: «Важнее всего, что у меня ничего не болит и я хорошо себя чувствую»

Теги WTA Libéma Open Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от выхода в 1/4 финала в Хертогенбоше.

Сегодня она обыграла Юэ Юань – 6:4, 6:4. Для канадки это первый четвертьфинал с февраля 2023-го. 

Андрееску проводит второй турнир в 2024-м. Прошлый сезон она завершила в начале августа и вернулась на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга.

«Прошло десять месяцев. Это мой второй турнир после возвращения. Я хорошо себя чувствую, провела отличную предсезонку. Она длилась около четырех месяцев – самая долгая предсезонка в моей жизни. Мне кажется, работа приносит плоды. Важнее всего, что у меня ничего не болит и я хорошо себя чувствую».

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