Наоми Осака: «Если я выиграю больше матчей во время подготовительных турниров перед «Уимблдоном», то поверю в себя»

Наоми Осака прокомментировала первый матч на грунте с 2019-го.

Японка в первом круге в Хертогенбоше выиграла у Элизы Мертнес – 6:2, 6:4.

«Я отношусь к этому так, будто это мой первый год на траве. Даже сейчас я впервые участвую в этом турнире, так что в некотором смысле чувствую себя новичком.

Я очень довольна своей подачей. Возможно, на этом покрытии я чувствовала себя увереннее, чем на любом другом, так что я рада, что мне удалось довольно быстро войти в темп.

Что мне нужно улучшить? Наверное, стать более уверенной на приеме. Мне показалось, что я была немного нерешительной, будто снова вернулась на грунт. В какой-то момент я подумала о том, чтобы его смягчить. Но я знаю, что должна быть уверена в себе.

В этом году я чувствовала себя на грунте лучше, чем в первый день на траве. Но мне говорят, что на тренировках я играю довольно хорошо. Думаю, мне просто нужно больше времени и веры в себя.

Надеюсь, если я выиграю больше матчей во время подготовительных турниров [перед «Уимблдоном»], то поверю в себя. Это ключевой момент».