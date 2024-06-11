Пегула о благотворительном фоне для обучения собак-помощников: «Надеюсь, мы сможем предоставить больше собак тем, кто в них нуждается»

Теги WTA Libéma Open Джессика Пегула животные и спорт Теннис

Джессика Пегула рассказала о своем благовортительном фонде.

«У меня есть благотворительный фонд, который поддерживает обучение собак-помощников для людей с ограниченными возможностями.

Мы вложили в это очень много денег. Надеюсь, мы сможем предоставить больше собак тем, кто в них нуждается. 

Этим интересно заниматься. Обучение собак обходится дорого. Так что, к счастью, мы можем помочь с этим».

1 комментарий
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Надеюсь, они смогут обеспечить корейцам регулярные поставки.
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