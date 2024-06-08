Павич выиграл «Ролан Гаррос» с Аревало и оформил карьерный Золотой шлем в паре

и стали чемпионами парного «Ролан Гаррос».

В финале они победили и Андреа Вавассори – 7:5, 6:3.

Павич и Аревало объединились в этом сезоне и выиграли титулы в Гонконге и Женеве.

Павич оформил карьерный Большой шлем. Он выиграл Australian Open-2018 с Оливером Марахом, US Open-2020 с и « »-2021 с Николой Мектичем. Он третий действующий игрок – обладатель карьерного Большого шлема в паре (также и ).

Кроме того, он шестой мужчина в Открытой эре, выигравший в парном разряде не только все четыре «Больших шлема», но и ( с Мектичем).

Для Аревало это вторая победа на турнирах «Большого шлема». Он чемпион « »-2022 с .

30-летний Павич выиграл 38-й парный титул на уровне , 33-летний Аревало – 12-й.

В Париже они заработали 590 тысяч евро (на команду).