Павич выиграл «Ролан Гаррос» с Аревало и оформил карьерный Золотой шлем в паре
Мате Павич и Марсело Аревало стали чемпионами парного «Ролан Гаррос».
В финале они победили Симоне Болелли и Андреа Вавассори – 7:5, 6:3.
Павич и Аревало объединились в этом сезоне и выиграли титулы в Гонконге и Женеве.
Павич оформил карьерный Большой шлем. Он выиграл Australian Open-2018 с Оливером Марахом, US Open-2020 с Бруно Суаресом и «Уимблдон»-2021 с Николой Мектичем. Он третий действующий игрок – обладатель карьерного Большого шлема в паре (также Николя Маю и Пьер-Уг Эрбер).
Кроме того, он шестой мужчина в Открытой эре, выигравший в парном разряде не только все четыре «Больших шлема», но и Олимпиаду (Токио-2020 с Мектичем).
Для Аревало это вторая победа на турнирах «Большого шлема». Он чемпион «Ролан Гаррос»-2022 с Жан-Жюльеном Ройером.
30-летний Павич выиграл 38-й парный титул на уровне ATP, 33-летний Аревало – 12-й.
В Париже они заработали 590 тысяч евро (на команду).