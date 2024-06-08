Павич выиграл «Ролан Гаррос» с Аревало и оформил карьерный Золотой шлем в паре

Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP Николя Маю Симоне Болелли Оливер Марах Бруно Суарес Марсело Аревало Жан-Жюльен Ройер Токио-2020 Пьер-Уг Эрбер Никола Мектич Париж-2024 Мате Павич призовые Теннис

Мате Павич и Марсело Аревало стали чемпионами парного «Ролан Гаррос».

В финале они победили Симоне Болелли и Андреа Вавассори – 7:5, 6:3.

Павич и Аревало объединились в этом сезоне и выиграли титулы в Гонконге и Женеве.

Павич оформил карьерный Большой шлем. Он выиграл Australian Open-2018 с Оливером Марахом, US Open-2020 с Бруно Суаресом и «Уимблдон»-2021 с Николой Мектичем. Он третий действующий игрок – обладатель карьерного Большого шлема в паре (также Николя Маю и Пьер-Уг Эрбер).

Кроме того, он шестой мужчина в Открытой эре, выигравший в парном разряде не только все четыре «Больших шлема», но и Олимпиаду (Токио-2020 с Мектичем).

Для Аревало это вторая победа на турнирах «Большого шлема». Он чемпион «Ролан Гаррос»-2022 с Жан-Жюльеном Ройером.

30-летний Павич выиграл 38-й парный титул на уровне ATP, 33-летний Аревало – 12-й.

В Париже они заработали 590 тысяч евро (на команду).

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