Зендая стала амбассадором бренда On, в который инвестировал Федерер

Зендая стала амбассадором швейцарского бренда спортивной одежды и обуви On.

В форме от On играют Ига Швентек, Бен Шелтон и Жоао Фонсека. В 2019-м в компанию инвестировал .

В апреле этого года вышел фильм «Претенденты», где Зендая сыграла экс-теннисистку, ставшую тренером.

Кумир зумеров Зендея в новом кино о теннисе: научилась играть и теперь одевается в теннисном стиле

«Претенденты» – провокационная драма с Зендаей, в которой теннис не главное