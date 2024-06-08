Зендая стала амбассадором бренда On, в который инвестировал Федерер

Теги Роджер Федерер бизнес Зендая Теннис

Зендая стала амбассадором швейцарского бренда спортивной одежды и обуви On.

В форме от On играют Ига Швентек, Бен Шелтон и Жоао Фонсека. В 2019-м в компанию инвестировал Роджер Федерер.

В апреле этого года вышел фильм «Претенденты», где Зендая сыграла экс-теннисистку, ставшую тренером.

Кумир зумеров Зендея в новом кино о теннисе: научилась играть и теперь одевается в теннисном стиле

«Претенденты» – провокационная драма с Зендаей, в которой теннис не главное

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1 комментарий
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Доброе утро, спортс) а Роджер как всегда топ! :)
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