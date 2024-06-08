Зверев о завершении суда по делу о домашнем насилии: «Больше не хочу слышать вопросов на эту тему»

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Александр Зверев высказался о завершении суда по обвинениям в домашнем насилии.

Он и его бывшая девушка Бренда Паттеа урегулировали дело о домашнем насилии внесудебным соглашением. По условиям соглашения Зверев не признает свою вину.

Зверева обвиняли в том, что он душил Паттеа во время ссоры в мае 2020-го.

Немец в течение месяца обязан заплатить 200 тысяч евро за судебные издержки, из которых 150 тысяч пойдут в казну Германии, а оставшиеся 50 – некоммерческим организациям.

– Я говорил вам об этом с самого начала. Я всем говорил. Рад, что все закончилось. Да, больше мне нечего сказать. Вот и все. Четыре года. Я рад.

– Хотите что-нибудь добавить по поводу того, что вы пришли к соглашению и берлинский суд не вынес решение о вашей невиновности?

– Вот что означает закрытие дела. Это и есть невиновность. Дело не закроют, если вы окажетесь виновны. Не знаю, какие у вас переводы, но закрытие дела означает именно это.

Конец. Двигаемся дальше. Я больше не хочу слышать вопросов на эту тему. Это касается всех.

Зверев разобрался с обвинениями в насилии – заключил соглашение, вину не признал

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6 комментариев
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Услышу ещё раз такой вопрос, придушу!
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Нет, соглашение не равно просто закрытию дела и отказу в удовлетворении иска ни в какой стране мира
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Сахарный как разозлился??? Дело можно закрыть разными способами, наказанием виновного либо перемирием сторон. Если бы это была клевета которая не прокатила, был бы ответный иск но его нет а значит просто хорошо заплатили. Если так подумать ущерб хоть какой измеряется деньгаии. Даже если Зверев избежал тюрьмы то думаю меньше чем за три лямов дело бы не закрыли а значит все призовые которые Зверев добыл в этом году мучаясь от усталости ему не достанутся. Вообщем будет думать следующий раз как поднимать руку. Теперь его надо исключить из совета игроков и устроить ему бойкот в туре.
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Ответ Бекзат Саматович
Сахарный как разозлился??? Дело можно закрыть разными способами, наказанием виновного либо перемирием сторон. Если бы это была клевета которая не прокатила, был бы ответный иск но его нет а значит просто хорошо заплатили. Если так подумать ущерб хоть какой измеряется деньгаии. Даже если Зверев избежал тюрьмы то думаю меньше чем за три лямов дело бы не закрыли а значит все призовые которые Зверев добыл в этом году мучаясь от усталости ему не достанутся. Вообщем будет думать следующий раз как поднимать руку. Теперь его надо исключить из совета игроков и устроить ему бойкот в туре.
все это работает совсем не так, как вы себе представляете.
да, он невиновен. по соглашению, заплатит все судебные издержки. это даже не штраф.
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Ответ sa.lari
все это работает совсем не так, как вы себе представляете. да, он невиновен. по соглашению, заплатит все судебные издержки. это даже не штраф.
Пфф. Чтоб соглашение произошло по твоему платить истецу не надо? Ведь она забирает обвинение. N сумма плюс судебные издержки все ложится на диабетика
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Ответ sa.lari
все это работает совсем не так, как вы себе представляете. да, он невиновен. по соглашению, заплатит все судебные издержки. это даже не штраф.
внесудебные соглашения почти всегда включают в себя компенсацию. Просто это уже частный случай и никак не связан с тем, что он должен выплатить суду за рассмотрение их дела
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