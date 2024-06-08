Зверев о завершении суда по делу о домашнем насилии: «Больше не хочу слышать вопросов на эту тему»

Александр Зверев высказался о завершении суда по обвинениям в домашнем насилии.

Он и его бывшая девушка Бренда Паттеа урегулировали дело о домашнем насилии внесудебным соглашением. По условиям соглашения Зверев не признает свою вину.

Зверева обвиняли в том, что он душил Паттеа во время ссоры в мае 2020-го.

Немец в течение месяца обязан заплатить 200 тысяч евро за судебные издержки, из которых 150 тысяч пойдут в казну Германии, а оставшиеся 50 – некоммерческим организациям.

– Я говорил вам об этом с самого начала. Я всем говорил. Рад, что все закончилось. Да, больше мне нечего сказать. Вот и все. Четыре года. Я рад.

– Хотите что-нибудь добавить по поводу того, что вы пришли к соглашению и берлинский суд не вынес решение о вашей невиновности?

– Вот что означает закрытие дела. Это и есть невиновность. Дело не закроют, если вы окажетесь виновны. Не знаю, какие у вас переводы, но закрытие дела означает именно это.

Конец. Двигаемся дальше. Я больше не хочу слышать вопросов на эту тему. Это касается всех.

Зверев разобрался с обвинениями в насилии – заключил соглашение, вину не признал