«Мы уладили все, что нужно было уладить, и все остались довольны». Адвокат девушки, обвинившей Зверева в насилии, о завершении процесса

Теги ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев и его бывшая девушка Бренда Паттеа урегулировали дело о домашнем насилии внесудебным соглашением. По условиям соглашения Зверев не признает свою вину.

Зверева обвиняли в том, что он душил Паттеа во время ссоры в мае 2020-го.

Немец в течение месяца обязан заплатить 200 тысяч евро за судебные издержки, из которых 150 тысяч пойдут в казну Германии, а оставшиеся 50 – некоммерческим организациям.

«Я считаю, что важно продолжать жить без лишних обвинений. Это то, что было согласовано здесь. Это хорошее завершение», – сказала судья.

Она дополнила, что соглашение было заключено по инициативе адвокатов бывшей девушки Зверева Бренды Патеа после второго дня судебного разбирательства, которые прошли в закрытом режиме.

Адвокаты теннисиста сообщили, что тот подписал соглашение в первую очередь ради сокращения сроков разбирательства «в интересах их общего ребенка».

Сторона обвинения заявила, что они подали заявление, так как не хотели затягивать процесс. «Дочь [Зверева и Паттеа] действительно страдала. Так что теперь все смогут жить своей жизнью. Мы завершаем это дело с чувством, что людям пора прекратить бросаться обвинениями», – сказал один из адвокатов бывшей девушки Зверева.

«Ее не интересуют деньги, это больше не будет обсуждаться. Мы уладили все, что нужно было уладить, и все остались довольны», – заявил другой адвокат Паттеа.

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6 комментариев
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Странная история, и вину не доказали, и невиновность не доказали.
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Да заплатит Зверев все что нужно в конверте и на этом все. Девушка решила, что лучше быть несчастной с деньгами, чем без.
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Кидалась обвинениями тут одна сторона. Причём заднюю при этом дала эта же сторона...
После всего этого, создается впечатление, что затеяли всё просто из желания как-то нагадить Звереву...
С самого начала было понятно, что обвинения без доказательств тут вообще ничем не закончатся, расчёт был исключительно на общественный резонанс.
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Понятно, что ничего не понятно 🤷🏻‍♀️ кто виноват и что делать?
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Очевидно, что случилось между ними что-то нелицеприятное и в суде никто не смог бы выйти сухим из воды. В итоге Звереву нужнее, он и заплатил. Никакие принципы, честь и достоинство никому не нужны. Про Зверева давно всё понятно, мы смотрим теннис и видим эту личность на корте, обсуждаем его. А девушку эту забыть можно, там глядишь и третье обвинение подоспеет.
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Ответ Alekster
Понятно, что ничего не понятно 🤷🏻‍♀️ кто виноват и что делать?
Ждать следующую или Марсело Мело, если ему надоест
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