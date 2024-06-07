«Мы уладили все, что нужно было уладить, и все остались довольны». Адвокат девушки, обвинившей Зверева в насилии, о завершении процесса

Александр Зверев и его бывшая девушка Бренда Паттеа урегулировали дело о домашнем насилии внесудебным соглашением. По условиям соглашения Зверев не признает свою вину.

Зверева обвиняли в том, что он душил Паттеа во время ссоры в мае 2020-го.

Немец в течение месяца обязан заплатить 200 тысяч евро за судебные издержки, из которых 150 тысяч пойдут в казну Германии, а оставшиеся 50 – некоммерческим организациям.

«Я считаю, что важно продолжать жить без лишних обвинений. Это то, что было согласовано здесь. Это хорошее завершение», – сказала судья.

Она дополнила, что соглашение было заключено по инициативе адвокатов бывшей девушки Зверева Бренды Патеа после второго дня судебного разбирательства, которые прошли в закрытом режиме.

Адвокаты теннисиста сообщили, что тот подписал соглашение в первую очередь ради сокращения сроков разбирательства «в интересах их общего ребенка».

Сторона обвинения заявила, что они подали заявление, так как не хотели затягивать процесс. «Дочь [Зверева и Паттеа] действительно страдала. Так что теперь все смогут жить своей жизнью. Мы завершаем это дело с чувством, что людям пора прекратить бросаться обвинениями», – сказал один из адвокатов бывшей девушки Зверева.

«Ее не интересуют деньги, это больше не будет обсуждаться. Мы уладили все, что нужно было уладить, и все остались довольны», – заявил другой адвокат Паттеа.