Макинрой о критике того, что Надаль продолжает карьеру: «Рафа – игрок высшего класса. Никто не должен указывать ему, что делать»

Джон Макинрой высказался о критике в сторону Рафаэля Надаля.

«Рафа – игрок высшего класса. Никто не должен указывать ему, что делать. Посмотрите на его успехи, на то, какой он человек и как влияет на теннис.

Я не думаю, что его наследие пострадает, если он проведет еще один год не так успешно, как раньше. Для меня он один из двух или трех топ-игроков. Рафа, Новак и Роджер подняли теннис на другой уровень, вот и все.

Посмотрите на Энди Маррея. Он старается сделать все правильно. Лично для меня это был спад на протяжении нескольких лет. Вы можете сказать многим теннисистам, что надо заканчивать, когда кажется, что ты не больше способен выиграть «Большой шлем». Так можно было сказать и мне.

Но это его решение. У него есть наследие, которое, на мой взгляд, никогда не будет забыто или запятнано. Я не думаю, его любовь к игре и желание соревноваться – это плохо.



Это хорошо. Тот факт, что он все еще хочет играть, даже несмотря на то, что последние два года ему тяжело физически, показывает, насколько сильно он любит теннис, и для меня это невероятно.

Помню, как в начале карьеры я наблюдал за его подачей: он подавал 160-170 километров. Но со временем он это усовершенствовал. В каком-то смысле он показал больше, чем любой топ-игрок, которого я когда-либо видел, потому что он смог очень сильно прибавить на всех покрытиях.

Этот процесс занял большую часть из 10-12 лет карьеры. Я думаю, что это был его пик. Очевидно, что в последние несколько лет у него было много проблем, несколько лет с травмами, и это не помогло.

Но он все еще играет на очень высоком уровне. Просто, возможно, не на таком высоком, как раньше».