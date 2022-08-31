Надаль о том, что затяжки времени бьют по его наследию: «По-моему, это шутка»

Рафаэль Надаль ответил, не бьют ли затяжки времени по его теннисному наследию.
По ходу первого круга US Open Джон Макинрой во время трансляции отмечал, что Надаль регулярно тратит больше 25 секунд между розыгрышами и возникает впечатление, что судьи дают ему поблажки.
– (Смеется). По-моему, это шутка.
За карьеру я получил много предупреждений. Не за сломанные ракетки, не за бардак на корте – а за секундомер.
У меня есть проблема – я сильно потею. Последние пару лет болбои не приносят нам полотенца, и это становится большой проблемой, когда мы играем при высокой влажности. Нужно самому идти за полотенцем в самый дальний угол корта. Поэтому я не так часто это делаю.
И я не думаю, что у судей ко мне особое отношение.
– Только из-за того, что вы сильно потеете, правила не должны вас касаться?
– Я такого не говорил. Я следую правилам. Если трачу больше 25 секунд, то каждый раз получаю предупреждение. Можете сами посмотреть секундомер.
Не знаю, чего вы хотите добиться...
– Спасибо за ответ.
– Я не считаю, что ко мне особое отношение. И не понимаю, почему Джон так сказал по телевизору. Но мы с ним об этом поговорим (улыбается).
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