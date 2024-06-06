Швентек о сравнениях с Надалем: «Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, как относится к сравнениям с Рафаэлем Надалем.

Сегодня полька вышла в финал «Ролан Гаррос» третий раз подряд и четвертый в карьере.

«Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути. Безусловно, мне очень приятно. Я никогда не думала, что кто-то будет сравнивать меня с Рафой, потому что для меня он превосходит всех, он абсолютная легенда.

Как я уже сказала, посмотрим через пару лет, но я горжусь тем, стабильно здесь играю и что меня упоминают вместе с Рафой. Это круто».

1 комментарий
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Вот так постепенно Ига действительно становится женской версией Надаля, можно сказать этот Ролан-Гаррос она уже выиграла, 4-й по счету, (у Паолини нет ни единого шанса в финале), а Швентек всего 23 года, если не будет серьёзных травм, то выиграет ещё не 1 и не 2.
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