Швентек о сравнениях с Надалем: «Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути»

Ига Швентек рассказала, как относится к сравнениям с Рафаэлем Надалем.

Сегодня полька вышла в финал «Ролан Гаррос» третий раз подряд и четвертый в карьере.

«Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути. Безусловно, мне очень приятно. Я никогда не думала, что кто-то будет сравнивать меня с Рафой, потому что для меня он превосходит всех, он абсолютная легенда.

Как я уже сказала, посмотрим через пару лет, но я горжусь тем, стабильно здесь играю и что меня упоминают вместе с Рафой. Это круто».