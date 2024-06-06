Швентек о сравнениях с Надалем: «Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути»
Ига Швентек рассказала, как относится к сравнениям с Рафаэлем Надалем.
Сегодня полька вышла в финал «Ролан Гаррос» третий раз подряд и четвертый в карьере.
«Посмотрим через 14 лет, насколько похожими окажутся наши пути. Безусловно, мне очень приятно. Я никогда не думала, что кто-то будет сравнивать меня с Рафой, потому что для меня он превосходит всех, он абсолютная легенда.
Как я уже сказала, посмотрим через пару лет, но я горжусь тем, стабильно здесь играю и что меня упоминают вместе с Рафой. Это круто».