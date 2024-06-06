Сегодня день рождения Бьорна Борга

Сегодня, 6 июня, день рождения Бьорна Борга. Ему исполнилось 68 лет.

Борг – 11-кратный чемпион «Больших шлемов». Он выиграл 6 титулов «Ролан Гаррос» и 5 титулов «Уимблдона», которые взял подряд – в период с 1976-го по 1980-й. Всего швед выиграл 66 турниров.

Борг провел 109 недель в статусе первой ракетки. Ему принадлежат рекорды по количеству выигранных подряд матчей на «Уимблдоне» – 41, а также по процентам побед на этом турнире – 92,7.

В 1975-м он в составе сборной Швеции выиграл Кубок Дэвиса.

Борг создал современный теннис почти из пустоты: тактика, бизнес, безумная слава. Без него не было бы Надаля