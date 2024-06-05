Андреева о полуфинале «Ролан Гаррос» против Паолини: «Постараюсь сыграть с холодной головой»

Теги Ролан Гаррос WTA Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос» против Жасмин Паолини. В личных встречах россиянка ведет 1:0.

«Я играла с ней в Мадриде – было очень тяжело и психологически, и по игре. Она играет очень быстро, двигается очень быстро и атакует в любой ситуации и при любом счете.

Думаю, будет похоже на сегодняшний матч. Я постараюсь показать тот же уровень и снова сыграть с холодной головой. Посмотрим, что получится», – сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла Арину Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:4.

21 комментарий
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Ответ B.l.a.z.e
Такой шанс на финал упускать нельзя
То же самое сейчас думают фанаты Паолини.
+38
-1
+37
Такой шанс на финал упускать нельзя
+18
-3
+15
Ответ Хаскерс
То же самое сейчас думают фанаты Паолини.
Но мы то болеем за Мирру)
+14
-3
+11
Ответ ro44an.siz
Впервые вижу матч, где соперницам проще выиграть чужую подачу, чем свою!
Да нет, это вообще ни разу не редкость
+7
0
+7
Ответ ro44an.siz
Впервые вижу матч, где соперницам проще выиграть чужую подачу, чем свою!
Шта?Это наоборот у девушек -самая обычная ситуация..Даже комментаторы мужского тура.когда такое происходит,называют это ,"что-то из женского тенниса" произошло
+7
0
+7
Удачи тебе, Мирра, буду неистово болеть за тебя! Паолини вполне проходима!
+8
-2
+6
нужно закрывать Итальянку, удачи, Мирра
+7
-3
+4
Пожелаем удачи.
+3
-2
+1
С пары бы сняться и лучше отдохнуть
+2
-1
+1
Впервые вижу матч, где соперницам проще выиграть чужую подачу, чем свою!
+2
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Паолини вполне проходимый соперник, удачи Миррра🤞‼️
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Надо смотреть правде в глаза: фаворит - Паолини!!
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Да вполне можно с ней играть и обыгрывать!
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Жасмин вроде раньше песенки какие-то беспонтовые пела.
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а ПФ-то уже завтра....
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Ответ Хаскерс
То же самое сейчас думают фанаты Паолини.
Но единственная личка на данный момент за Миррой
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