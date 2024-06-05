Андреева о полуфинале «Ролан Гаррос» против Паолини: «Постараюсь сыграть с холодной головой»

поделилась ожиданиями от полуфинала « » против . В личных встречах россиянка ведет 1:0.

«Я играла с ней в Мадриде – было очень тяжело и психологически, и по игре. Она играет очень быстро, двигается очень быстро и атакует в любой ситуации и при любом счете.

Думаю, будет похоже на сегодняшний матч. Я постараюсь показать тот же уровень и снова сыграть с холодной головой. Посмотрим, что получится», – сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла Арину Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:4.