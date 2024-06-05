Мирра Андреева о моменте с божьей коровкой: «Старалась не отвлекаться, но в то же время подумала: хмм, а может это знак!»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказала об эпизоде с божьей коровкой в конце матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос».

– Я увидела божью коровку, подумала: я должна ее спасти. Старалась на это не отвлекаться потом, но в то же время подумала: хмм, а может это знак! Потом у меня получилось выиграть этот гейм, выиграть матч... так что да, хороший знак! – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

5 комментариев
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Какой светлый человек! Всем желаю такого оптимизма по жизни и чистого взгляда на вещи и события.
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Милота дня )
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Вот! Надо всегда носить с собой божью коровку и выпускать на корт в решающий момент!
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Ответ Зоуи Дешанель
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