Мирра Андреева о моменте с божьей коровкой: «Старалась не отвлекаться, но в то же время подумала: хмм, а может это знак!»

рассказала об эпизоде с божьей коровкой в конце матча с на « ».

– Я увидела божью коровку, подумала: я должна ее спасти. Старалась на это не отвлекаться потом, но в то же время подумала: хмм, а может это знак! Потом у меня получилось выиграть этот гейм, выиграть матч... так что да, хороший знак! – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.