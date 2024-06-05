Мирра Андреева о моменте с божьей коровкой: «Старалась не отвлекаться, но в то же время подумала: хмм, а может это знак!»
Мирра Андреева рассказала об эпизоде с божьей коровкой в конце матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос».
– Я увидела божью коровку, подумала: я должна ее спасти. Старалась на это не отвлекаться потом, но в то же время подумала: хмм, а может это знак! Потом у меня получилось выиграть этот гейм, выиграть матч... так что да, хороший знак! – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.