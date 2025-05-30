Синнер о французских болельщиках на РГ: «Я провел два матча против французских игроков – болельщики были очень уважительными»

Янник Синнер доволен французской публикой на «Ролан Гаррос».

Во втором круге он обыграл Ришара Гаске – 6:3, 6:0, 6:4. Ранее он также победил Артура Риндеркнеша – 6:4, 6:3, 7:5.

– Как бы вы оценили сегодняшнее поведение французских болельщиков? Вам мешали какие-нибудь выкрики или что-то такое?

– Я провел два матча против французских игроков, и, честно говоря, болельщики были очень, очень уважительными.

Конечно, когда играешь здесь против французов, атмосфера немного другая. Но это как если бы я играл в Италии.

Безусловно, кто-то будет немного кричать, но это нормально. Обычно это происходит вне центрального корта или корта Сюзан Ленглен – там немного более хаотично. Я видел несколько матчей на тех кортах, и там может быть очень шумно.

Правильно, что французских игроков больше поддерживают – мы в Париже, во Франции. Когда играешь на US Open против американцев, то все то же самое И когда играешь на Australian Open против австралийцев. Это нормально.

Но мне очень нравится. Самое главное – сделать из этого хороший матч. Люди за этим и приходят посмотреть теннис, и это и должно быть главной частью. Они уходят и говорят: «Ну вот, мы увидели хороший матч».

Здорово быть частью матча и против француза, и против игрока из другой страны. Это очень, очень приятно, – сказал Синнер на пресс-конференции.