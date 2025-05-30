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Гаске о завершении карьеры: «Я рад, что не закончил на нелепой ноте»

Экс-седьмая ракетка мира Ришар Гаске прокомментировал завершение карьеры.

Он провел последний матч, проиграв во втором круге «Ролан Гаррос» Яннику Синнеру – 3:6, 0:6, 4:6.

– Вы так долго играли в теннис, занимались этим спортом. Что вам больше всего нравилось – играть, соревноваться?

– Нет, просто играть. Я просто очень люблю играть в теннис. Даже в детстве я мог играть в клубе – с отцом, с родителями, с друзьями. Мне это нравилось.

Так что, конечно, удивительно иметь возможность играть перед полными трибунами, как сегодня. Всю жизнь я проводил матчи с большим количеством болельщиков и выкладывался изо всех сил, чтобы соревноваться. Было невероятно играть против таких великих игроков на таких великих аренах – на «Ролан Гаррос», на US Open, на «Уимблдоне». Мне очень повезло провести в туре так много лет. У меня остались великолепные воспоминания.

Сейчас я завершаю карьеру. Это немного странно для меня, я играл всю жизнь. Но это теннис, рано или поздно нужно остановиться – и я делаю это сегодня. Мне очень повезло завершить карьеру на такой арене, матчем против первой ракетки мира. Для меня это идеальный финал.

– Можете ли вы вспомнить и назвать один или два лучших матча или лучших воспоминания здесь? И еще, вы сказали на корте, что это не прощание, не adieu, а просто au revoir (по-французски adieu подразумевает окончательное прощание, au revoir – временное – Спортс’‘). Какие у вас планы на будущее?

– Только один матч? Всегда сложно назвать один или два. У меня были замечательные матчи – полуфиналы «Большого шлема», победа в Кубке Дэвиса.

У меня останутся потрясающие воспоминания о туре. И сегодня, после всего, я завершаю карьеру. Это жизнь. И, конечно, быть профессиональным теннисистом – жизнь нетипичная.

Но я буду играть ради удовольствия, как когда-то в детстве. Просто из любви к теннису, просто чтобы играть, даже если уже не как профессионал. Жизнь продолжится даже после окончания карьеры. Я не знаю, чем конкретно буду заниматься в будущем, но мне достаточно и того, что я просто буду играть в теннис с друзьями. Я просто буду этому рад.

Мне очень повезло, что у меня сейчас хорошее здоровье, даже если я завершаю карьеру и мне скоро 39. Мне просто нравится играть в теннис. Я обязательно буду делать это и в будущем.

– Вы поразительно спокойны. Вы удивлены, что все закончилось?

– Немного странно, что все закончилось. Я бы не смог утверждать обратное. Странно заканчивать, потому что я еще не осознал все до конца. Но я рад, я рад закончить здесь, почти в 39 лет. Я не мог мечтать о большем, потому что никогда не знаешь, что может случиться на последнем турнире. Сыграть последний матч на Корте Филиппа Шатрие против первой ракетки мира – для меня это замечательный финал. Я очень рад тому, что я смог сделать на этом турнире. Это немного странно, потому что завтра не будет стресса. Мне не нужно будет восстанавливаться. Не будет тренировок. Не будет травяного сезона. Вот это самое удивительное.

Мозг продолжает мне говорить, что я должен восстановиться и отдохнуть. Но я очень спокоен относительно решения завершить карьеру, и я очень рад сделать это сегодня, на этом корте, в матче против первой ракетки мира. Был полный стадион зрителей. Хорошая погода. Я очень счастлив. Я счастлив завершить карьеру и не быть полностью уничтоженным.

Да, у меня все еще многое болит, я несколько вымотан. Но я знаю, что у меня хорошая жизнь и я смогу заниматься другими вещами. Я не страдаю – а некоторые теннисисты завершают карьеру в плохом состоянии здоровья. Я играл много лет, и я очень этому рад.

Я рад, что получилось выиграть несколько матчей и выйти здесь во второй круг. Я рад, что не закончил на нелепой ноте. В Монако я выиграл матч, здесь тоже. Для меня все сложилось хорошо. В любом случае, я очень хорошо провел конец своей карьеры. Я рад, что сыграл все эти турниры.

Нужно было понять, когда остановиться, и это правильный момент. Я опустился в рейтинге, в этом сезоне у меня было много травм. Никто никогда не знает, когда нужно закончить, это всегда сложно. Но в любом случае, завершить карьеру сегодня на этом корте, при хорошей погоде – это замечательно, – сказал Гаске на пресс-конференции.

Ришар Гаске – гений и легенда тенниса. Правда, без больших титулов

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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