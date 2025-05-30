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38-летний Монфис после поражения во 2-м круге РГ: «Я бы не сказал, что это мой последний «Ролан Гаррос»

38-летний Гаэль Монфис заявил, что планирует играть в следующем сезоне.

На «Ролан Гаррос» он уступил во втором круге пятой ракетке мира Джеку Дрэйперу (3:6, 6:4, 3:6, 5:7)

– Думали ли вы сегодня, что, возможно, сыграли здесь последний раз? Или были ли у вас такие мысли относительно следующего сезона?

– Я знаю, что буду играть в следующем году в любом случае. Я это говорил, и это очевидно. Есть кое-что, о чем я задумался, и, честно говоря, я понял, что Жо [Тсонге] и в еще большей степени Ришару, было очень тяжело завершать карьеру на «Ролан Гаррос». Это трудно, потому что обычно карьеру завершают, потому что уровня становится недостаточно.

Они оба провели фантастические последние матчи. Снимаю шляпу перед Жо и Ришаром. И Жилем [Симоном]. 

Думаю, если я буду пытаться играть дальше, это будет довольно сложно. Но если смотреть на то, как я себя чувствую сейчас физически, то я бы не сказал, что это мой последний «Ролан Гаррос». Это больше в голове и зависит от того, чего я хочу от себя и какие жертвы готов принести.

Сегодня я снова провел серьезный матч против пятой ракетки мира. Он играет [на поздних стадиях] «Мастерсов», а я держался наравне. Так что физически, думаю, все будет нормально, если я буду работать. Но вопрос больше в том, чем я хочу заниматься в жизни.

Возможно, в конце года я скажу: «Нет, все, хватит». Кто знает? – сказал Монфис на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Симон
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