Самсонова о том, что отыграла у Ястремской 8 брейк-поинтов в 3-м круге РГ: «Даже не знаю, как получилось удержать тот гейм»

Людмила Самсонова прокомментировала выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Россиянка обыграла Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:3.

– Поначалу я хорошо подавала, за счет этого получалось контролировать геймы, но после этого соперница стала намного больше бороться.

На подаче во втором сете при 4:3, когда отыгрывала восемь брейк-поинтов, мячи уже совсем не летели, были старые. Даже не знаю, как получилось удержать тот гейм, уйти с 0:40. Просто боролась, боролась.

– Ястремская в предыдущем раунде довольно неожиданно обыграла Диану Шнайдер. Вы смотрели тот матч, готовились по нему?

– Честно говоря, посмотрела только один гейм, мне этого было достаточно. Я хоть с ней до этого ни разу и не играла, очень хорошо ее знаю, много видела до этого. Так что и не нужно было больше, – цитирует Самсонову корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.