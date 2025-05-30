Самсонова впервые вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

18-я ракетка мира Людмила Самсонова впервые вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос».

Россиянка обыграла Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:3.

Самсонова четвертый раз в карьере сыграет в четвертом круге «Большого шлема» – ранее она дошла до этой стадии на US Open в 2022-м и 2024-м и «Уимблдоне»-2021. Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был третий круг в прошлом году.

За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с седьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн. Баланс Самсоновой против Чжэн – 3:2, против игроков топ-10 в этом сезоне – также 3:2.