Самсонова впервые вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
18-я ракетка мира Людмила Самсонова впервые вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос».
Россиянка обыграла Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:3.
Самсонова четвертый раз в карьере сыграет в четвертом круге «Большого шлема» – ранее она дошла до этой стадии на US Open в 2022-м и 2024-м и «Уимблдоне»-2021. Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был третий круг в прошлом году.
За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с седьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн. Баланс Самсоновой против Чжэн – 3:2, против игроков топ-10 в этом сезоне – также 3:2.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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