Гауфф о том, что Швентек разгромила двух последних соперниц: «Я не Потапова. Я не Вондроушова. Это ничего не значит»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Коко Гауфф прокомментировала предстоящий полуфинал против Иги Швентек.

Они поборются за финал «Ролан Гаррос»

Последние два матча Швентек против Потаповой и Вондроушовой выиграла со счетом 6:0, 6:0 и 6:0, 6:2.

– Как вы справляетесь с тем, что знаете, что вам предстоит матч с соперницей, которой вы проиграли десять раз?

– Хорошая формулировка (смеется). Очевидно, что она первая ракетка мира и что уже трижды была здесь чемпионкой. Думаю, я просто выйду на матч с уверенностью.

Когда я играла с ней в Цинциннати (это единственная победа Гауфф над Швентек – Sports), то не думала: «Я никогда ее не обыгрывала, не брала ни сета». Так что я не вспоминаю о предыдущих матчах. 

Я не Потапова. Я не Вондроушова. Это ничего не значит. Может, я проиграю с тем же счетом, а может и нет. Но я просто выйду и постараюсь выиграть.

Мне нечего терять. Все давление на ней.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все хорохорятся, а потом баранки кушают.
+11
-3
+8
Глянул стату, на грунте Гауфф баранку не получала от Швентек, в этом она права, что не Потапова и не Вондрушова.
+7
0
+7
Я не такая я жду трамвая....
+5
-1
+4
Еще один "клиент" польского андроида.
+4
-1
+3
Им едва за 20, а уже 12-я игра...
+3
0
+3
Я не какой-то там белый мусор. Мы черные люди одаренные.
+3
0
+3
Раскрепостилась девочка
+2
-1
+1
Я не такая как все - я работаю в офисе...
+1
0
+1
Осака должна была выиграть тот матч. Не повезло чуть чуть . Женский теннис особо не смотрю но тот матч был огненным. Подачи по 190км/ч и крутые розыгрыши. В любом случае Ига показала характер и думаю дальше у нее не будет проблем взять титул
0
0
0
Ответ shellnikolai
Раскрепостилась девочка
До этого сидела в крепости?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий