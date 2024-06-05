Гауфф о том, что Швентек разгромила двух последних соперниц: «Я не Потапова. Я не Вондроушова. Это ничего не значит»

Коко Гауфф прокомментировала предстоящий полуфинал против Иги Швентек.

Они поборются за финал «Ролан Гаррос»

Последние два матча Швентек против Потаповой и Вондроушовой выиграла со счетом 6:0, 6:0 и 6:0, 6:2.

– Как вы справляетесь с тем, что знаете, что вам предстоит матч с соперницей, которой вы проиграли десять раз?

– Хорошая формулировка (смеется). Очевидно, что она первая ракетка мира и что уже трижды была здесь чемпионкой. Думаю, я просто выйду на матч с уверенностью.

Когда я играла с ней в Цинциннати (это единственная победа Гауфф над Швентек – Sports), то не думала: «Я никогда ее не обыгрывала, не брала ни сета». Так что я не вспоминаю о предыдущих матчах.

Я не Потапова. Я не Вондроушова. Это ничего не значит. Может, я проиграю с тем же счетом, а может и нет. Но я просто выйду и постараюсь выиграть.

Мне нечего терять. Все давление на ней.