Шнайдер о четвертьфинале в паре: «Не люблю говорить партнеру: «Слушай, давай снимемся, не хочу тут сидеть». Это некрасиво»

Шнайдер рассказала, как для нее проходит «Ролан Гаррос».

В одиночной сетке россиянка проиграла в первом круге Клои Паке, а в парной вместе с Эммой Наварро дошла до четвертьфинала. Теперь они встретятся с 11-ми сеяными Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

– Я знала, что сама хорошо играю пару, моя партнерша тоже, так что когда мы показываем свою игру, можем проходить далеко. Но стараюсь далеко не заглядывать, после первого круга я вообще думала: ничего не светит, играть с первыми сеяными.

– Но вы прошли Су-Вэй Се и Элизу Мертенс, чемпионок Australian Open.

– Понимали, что Су-Вэй надо из игры полностью выключить, не давать ей играть у сетки. Наоборот, вытаскивать Мертенс, а ее отправлять на заднюю линию. Получалось, во втором сете проигрывали 1:4, но и там переломили.

– Парным турниром постоянно жертвовали: сдвигали по времени, переносили матчи на следующий день. Вы одиночный матч проиграли неделю назад – раздражало, что дальше приходится вот так?

– В целом я не люблю, когда что-то сдвигается, мне всегда нужно четкое расписание. Всю неделю я тренировалась на закрытом харде. Считаю, лучше так, чем не тренироваться вообще. Подачу, удар с лета можно тренировать и там, не так принципиально.

Одиночный матч правда проиграла уже, кажется, очень давно. Но я не люблю говорить партнеру: «Слушай, давай снимемся, не хочу тут сидеть». Это некрасиво.

Было грустно, депрессивно, четыре дня подряд дожди к тому же: сам проиграл, смотришь, как остальные играют. Взгрустнуть можно было, но лучше было готовиться к паре, с мотивацией хотя бы там не пролететь в первом круге. Пара вытащила из этой грусти, – рассказала Шнайдер корреспонденту Sports Андрею Васильеву.