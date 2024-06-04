Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Андреева и Соболенко сыграют третьим запуском, Зверев и де Минаур – вечером
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание 11-го игрового дня, 5 июня.
В среду все одиночные матчи пройдут на Корте Филиппа Шатрие. Первый запуск стартует в 12:00 по московскому времени – на корт выйдут ветераны.
- Татьяна Головин/ Мансур Бахрами – Андреа Петкович/ Анри Леконт;
- (не раньше 14:00 мск) Жасмин Паолини (12) – Елена Рыбакина (4);
- Мирра Андреева – Арина Соболенко (2);
- (не раньше 21:15 мск) Александр Зверев (4) – Алекс де Минаур (11).
Расписание всех кортов появится здесь.