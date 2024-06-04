Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Андреева и Соболенко сыграют третьим запуском, Зверев и де Минаур – вечером

« » опубликовал расписание 11-го игрового дня, 5 июня.

В среду все одиночные матчи пройдут на Корте Филиппа Шатрие. Первый запуск стартует в 12:00 по московскому времени – на корт выйдут ветераны.

Татьяна Головин/ Мансур Бахрами – Андреа Петкович/ Анри Леконт;

(не раньше 14:00 мск) Жасмин Паолини (12) – (4);

– (2);

(не раньше 21:15 мск) (4) – Алекс де Минаур (11).

Расписание всех кортов появится здесь.