Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Андреева и Соболенко сыграют третьим запуском, Зверев и де Минаур – вечером

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Александр Зверев Алекс де Минаур Арина Соболенко Елена Рыбакина Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание 11-го игрового дня, 5 июня.

В среду все одиночные матчи пройдут на Корте Филиппа Шатрие. Первый запуск стартует в 12:00 по московскому времени – на корт выйдут ветераны.

Расписание всех кортов появится здесь.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Касперу это на руку, но могли бы Зверева с ДеМинором поставить пораньше немного. Опять закончат за полночь
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий