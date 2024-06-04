Гауфф о выходе в 1/2 РГ: «Мне нравится играть в такой атмосфере. После того, как проиграла первый сет, думала: «Это весело. Даже если я проиграю».

Коко Гауфф поделилась эмоциями после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос».

Она победила Онс Жабер – 4:6, 6:2, 6:3.

«Она сложная соперница, и я понимаю, что болельщики желали ей победы. Если честно, когда она играет не со мной, я тоже всегда за нее болею.

Но мне нравится играть в такой атмосфере. После того, как я проиграла первый сет, я была в туалете и думала: «Это весело. Даже если я проиграю».

И за моей скамейкой сидели два человека, которые болели за меня – не громко, но я их слышала. Так что я знаю, что меня здесь тоже любят. Это очень помогало. И я надеюсь, что вы поможете мне пройти в следующий круг.

Я старалась играть агрессивно. Сначала она забивала много виннерсов – я к такому не привыкла, обычно против меня соперницы так не делают. Так что я старалась играть агрессивно.

На последних матчболах я немного зажалась, но в итоге сделала то, что требовалось для победы», – сказала Гауфф в интервью на корте.