Гауфф вышла в полуфинал на третьем ТБШ подряд

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Коко Гауфф Теннис

Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла №9 Онс Жабер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 6:2, 6:3) и увеличила отрыв в личных встречах (5:2). 

20-летняя американка вышла в полуфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Она самая молодая теннисистка с таким достижением после Марии Шараповой, вышедшей в четыре полуфинала с «Уимблдона»-2006 по «Ролан Гаррос»-2007.

В целом Гауфф дошла до полуфинала ТБШ четвертый раз. «Ролан Гаррос» – единственный из них, где она сделала это дважды (в 2022-м проиграла в финале Иге Швентек).

Теперь Гауфф поборется со Швентек или Маркетой Вондроушовой.

4 комментария
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Ответ Dmitry Grinin
Вырисовывается стабильный топ 3 - Швентек, Соболенко и Гауф.
со стабильным топ-1 постоянно проигрывающим топ-4
+3
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+3
Вырисовывается стабильный топ 3 - Швентек, Соболенко и Гауф.
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