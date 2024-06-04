Гауфф вышла в полуфинал на третьем ТБШ подряд

Третья ракетка мира обыграла №9 в четвертьфинале « » (4:6, 6:2, 6:3) и увеличила отрыв в личных встречах (5:2).

20-летняя американка вышла в полуфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Она самая молодая теннисистка с таким достижением после Марии Шараповой, вышедшей в четыре полуфинала с «Уимблдона»-2006 по «Ролан Гаррос»-2007.

В целом Гауфф дошла до полуфинала ТБШ четвертый раз. «Ролан Гаррос» – единственный из них, где она сделала это дважды (в 2022-м проиграла в финале Иге Швентек).

Теперь Гауфф поборется со Швентек или Маркетой Вондроушовой.