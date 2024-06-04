Каспер Рууд: «Джокович на грунте на втором месте в истории. У него нет такой мощи и сильного верхнего вращения, как у Рафы, но ему это и не нужно»

Каспер Рууд ответил, что помогает Новаку Джоковичу успешно играть на грунте.

Они встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Можно с уверенностью сказать, что на грунте он на втором месте в истории. Конечно, у Борга здесь больше титулов, чем у него (шесть у Бьорна Борга, три у Джоковича – Sports), но Новак всегда был близок, доходил до финала и в итоге проигрывал Рафе. И я проиграл ему в прошлом году в финале.

Он невероятно хорошо читает игру. Он знает, как эффективно использовать дропшот. Разумеется, отлично двигается. Против него трудно пробить навылет.

Он в отличной физической форме. Иногда кажется, что ему не хватит сил, но этого не происходит.

В последних двух матчах он провел на корте больше четырех часов и выглядел уставшим и потерянным, но все равно отыгрывался.

Я почти не видел, что произошло сегодня [в матче против Франсиско Серундоло], но слышал, что он уступал по сетам и даже с брейком в четвертом и отыгрался. Так что он находит силы, когда это необходимо (улыбается).

В его арсенале есть все удары. Возможно, у него нет такой мощи и сильного верхнего вращения, как у Рафы, но ему это и не нужно. У него есть другие достоинства, которые почти так же хороши».