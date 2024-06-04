Каспер Рууд: «Джокович на грунте на втором месте в истории. У него нет такой мощи и сильного верхнего вращения, как у Рафы, но ему это и не нужно»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Бьорн Борг Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд ответил, что помогает Новаку Джоковичу успешно играть на грунте.

Они встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Можно с уверенностью сказать, что на грунте он на втором месте в истории. Конечно, у Борга здесь больше титулов, чем у него (шесть у Бьорна Борга, три у Джоковича – Sports), но Новак всегда был близок, доходил до финала и в итоге проигрывал Рафе. И я проиграл ему в прошлом году в финале.

Он невероятно хорошо читает игру. Он знает, как эффективно использовать дропшот. Разумеется, отлично двигается. Против него трудно пробить навылет.

Он в отличной физической форме. Иногда кажется, что ему не хватит сил, но этого не происходит. 

В последних двух матчах он провел на корте больше четырех часов и выглядел уставшим и потерянным, но все равно отыгрывался.

Я почти не видел, что произошло сегодня [в матче против Франсиско Серундоло], но слышал, что он уступал по сетам и даже с брейком в четвертом и отыгрался. Так что он находит силы, когда это необходимо (улыбается).

В его арсенале есть все удары. Возможно, у него нет такой мощи и сильного верхнего вращения, как у Рафы, но ему это и не нужно. У него есть другие достоинства, которые почти так же хороши».

10 комментариев
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Всё так, Джокович единственный, кто побеждал короля грунта в его владениях дважды.
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"Иногда кажется, что ему не хватит сил, но этого не происходит"
)))
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Джокович 100% лучший грунтовик в истории (после Надаля естественно, который с отрывом номер 1).
Просто смешно, как за счет помоек в Гамбурге и синего грунта в своё время Федерера на эту роль метили.
Ниче подобного.
Как хорошо, что время всё расставило по местам
+8
-2
+6
По ощущениям хороший момент Руду закрыть таки Джока. Новак совсем не впечатляет, еще и травма там какая то после вчерашнего падения.
+7
-3
+4
Иногда кажется, что ему не хватит сил, но этого не происходит.
Так что он находит силы, когда это необходимо (улыбается)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Практически в открытую говорит о том, что не верит в кривляния акробата )
+7
-4
+3
Рууд выдал базу. Да, у Борга больше титулов рг, но в золотую эпоху 5! человек в топ 10 истории рг по проценту побед. Биг3 и Зверев. Маррея тоже отношу, он вылетел из десятки на этом турнире. И благодаря последним двум поражениям в 1 круге рг после травмы.
Ещё будет Алькарас.
А в эпоху Борга один Борг. Я честно говоря удивился, когда первый раз увидел, я думал будет Вилас, у него же столько побед на грунте. Но он видимо аргентинский Коннорс - пылесосил всякие помойки в Боготе и фармил там титулы и победы
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Рууд явно психологически готов, очень помогла ему недавняя победа над Императором.
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Рууд точно сказал
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логично, в испании все грунт играют.
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