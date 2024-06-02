Ролан Гаррос: Тэйлор Фриц – Каспер Рууд прямая трансляция матча 03.06.2024

На Открытом чемпионате Франции по теннису пришла пора топовых поединков. В сетке мужского одиночного турнира сюрпризов немного. За выход в четвертьфинал 3 июня будут бороться американец Тэйлор Фриц и Каспер Рууд из Норвегии. Начало матча не ранее 16:30 по московскому времени.

Теннисисты будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Тэйлор Фриц очень хорошо показывал себя в конце прошлого сезона, когда впервые вошел в топ-5 сильнейших теннисистов мира. Но с тех пор несколько сдал и оказался за пределами первой десятки. На его счету семь титулов в карьере на турнирах АТР, причем два из них он выиграл на траве, пять на харде. С грунтовым покрытием пока никак не получается. Ранее его пределом на Roland Garros был выход в третий раунд, так что теперь мы наблюдаем самое успешное выступление американца за всю историю его участия в турнире. При этом на других ТБШ он неизменно выходил в четвертьфинал. Для красивой коллекции не хватает еще одной победы. Все три матча на турнире для Фрица получились непростыми. В первом круге он в четырех сетах выиграл у аргентинца Федерико Кории, причем пришлось по ходу матча отыгрываться. Четыре сета понадобилось Тэйлору и в поединке против серба Душана Лайовича. В третьем круге в пяти партиях Фриц переиграл австралийца Танаси Коккинакиса, причем вел по сетам 2 – 0, но преимущество упустил.

Фриц – Рууд прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Каспер Рууд признанный мастер грунтового покрытия. Два года подряд на Ролан Гаррос он играет в финале и надеется на этот раз, как минимум, повторить это достижение. Хотя претендентов в этом году как никогда много. Сезон для Каспера получается довольно успешным. На его счету четыре финала, но победа только одна в недавнем турнире в Барселоне. В двух сетах Рууд обыграл Стефаноса Циципаса, при том, что неделей ранее проиграл греку также в финале только в Монте-Карло. Многие специалисты отмечают стабильность и хладнокровие присущие норвежцу. Все это он проявил во втором круге, где его соперником был испанец Алехандро Давидович-Фокина. Исход поединка решался в пятом сете, который Рууд провел очень уверенно и выиграл со счетом 6 : 3. Два других матча Каспер провел без особых проблем, но теперь на его пути самый сложный соперник на данном этапе. Еще одним козырем является выносливость Рууда. Если дело вновь дойдет до пяти сетов, то у него будет преимущество.

Соперники встречались всего один раз а ноябре 2022 году на Итоговом турнире в Италии. Тогда на харде Каспер Рууд выиграл в трех сетах. Сейчас букмекеры тоже отдают ему преимущество. Winline предлагает на победу норвежца коэффициент 1,40, на победу Тэйлора Фрица коэффициент 3,00.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024