Фриц – Рууд прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся американец Тэйлор Фриц и Каспер Рууд из Норвегии. Матч состоится 3 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 16:30 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Четвертый круг время поединков топовых теннисистов. Пока в мужской сетке одиночного турнира Ролан Гаррос 2024 обходится без больших сюрпризов. Тэйлор Фриц занимает 12 строчку мирового рейтинга, и для него это первый выход во вторую неделю Roland Garros. Каспер Рууд два последних года играл в финале турнира. Все это обуславливает коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу американца коэффициент 3,00, на победу норвежца — 1,40.

Личные встречи

Теннисисты ранее встречались всего один раз на Итоговом турнире сезона в Турине. Матч проходил на харде, и Рууд выиграл на тай-брейке.

15.11.2022. Каспер Рууд 2 : 1 Тэйлор Фриц

Ролан Гаррос: Тэйлор Фриц – Каспер Рууд прямая трансляция матча 03.06.2024

Тэйлор Фриц

Если брать отрезок последние полгода, то его можно назвать для Тэйлора не очень удачным. Все-таки еще недавно он входил в топ-5 сильнейших теннисистов мира, а сегодня выпал из первой десятки и занимает 12 место. В то же время он неплохо подготовился к Ролан Гаррос. В Мадриде играл в полуфинале, а в Риме дошел до четвертьфинала. На нынешнем турнира очень тяжелый матч получился в третьем круге против австралийца Танаси Коккинакиса, где пришлось играть пятый сет.

Каспер Рууд

Норвежец занимает седьмое место в мировом рейтинге и старается отстоять свои очки, которые он заработал выйдя в финал Ролан Гаррос в 2023 году. Очень непростой поединок у Каспера получился во втором круге против аргентинца Алехандро Давидовича-Фокины, ему тоже пришлось играть пять сетов. Но Рууд продемонстрировал отличную физическую готовность, которая точно поможет в игре против Фрица.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024