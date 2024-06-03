Янник Синнер: «В первом сете Муте играл намного лучше меня, поэтому пришлось немного перестроиться»

Янник Синнер прокомментировал победу над Корентеном Муте.

Он победил француза в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

«Было очень тяжело. В первом сете он играл очень, очень хорошо. У меня было несколько шансов, но он играл намного лучше меня, поэтому мне пришлось немного перестроиться. Он потрясающе выступил на этом «Ролан Гаррос».

Он играет не так, как большинство соперников, поэтому было тяжело. Плюс он левша, а играть против левшей приходится нечасто. Так что я рад, что прошел в следующий круг».