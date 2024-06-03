Муте о поражении от Синнера после 6:2 в первом сете: «Я стал играть более пассивно»

Теги Ролан Гаррос ATP Корентен Муте Янник Синнер Теннис

Корентен Муте прокомментировал поражение от Янника Синнера на «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он проиграл итальянцу – 6:2, 3:6, 2:6, 1:6.

– Отличный первый сет, почти идеальный. Как чувствовали себя в оставшейся части матча?

– После первого сета, конечно, было сложнее. Трудно объяснить. Я стал играть более пассивно. Вначале я действовал очень агрессивно. Как только я мог атаковать, я сразу это делал, а постоянный поиск возможностей для атаки требует концентрации и сил.

Я не знал, как мне придется играть, но понимал, что он очень агрессивен, поэтому если я дам ему свободу, мне будет сложно.

Но я не смог играть в такой агрессивной манере достаточно долго, чтобы выиграть матч. Вот как все было. Он играл более агрессивно.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Агрессивность и звериный оскал вкупе с бородой - это Муте и Пэр и кто там третий?)) Синнер - это кружить как бабочка ну и ..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий