Муте о поражении от Синнера после 6:2 в первом сете: «Я стал играть более пассивно»

Корентен Муте прокомментировал поражение от Янника Синнера на «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он проиграл итальянцу – 6:2, 3:6, 2:6, 1:6.

– Отличный первый сет, почти идеальный. Как чувствовали себя в оставшейся части матча?

– После первого сета, конечно, было сложнее. Трудно объяснить. Я стал играть более пассивно. Вначале я действовал очень агрессивно. Как только я мог атаковать, я сразу это делал, а постоянный поиск возможностей для атаки требует концентрации и сил.

Я не знал, как мне придется играть, но понимал, что он очень агрессивен, поэтому если я дам ему свободу, мне будет сложно.

Но я не смог играть в такой агрессивной манере достаточно долго, чтобы выиграть матч. Вот как все было. Он играл более агрессивно.