Онс Жабер: «Я готова победить Гауфф. Нужно еще сильнее верить в себя»

Онс Жабер поделилась настроем на четвертьфинал «Ролан Гаррос» против Коко Гауфф.

Американка ведет в личных встречах 4:2. Жабер не побеждала ее с 2022-го.

– Теперь вы готовы побороться с Коко Гауфф и победить?

– Да, конечно. Я готова. Нужно еще сильнее верить в себя. Я многое умею и могу доставить ей проблем. Выиграть будет непросто, но я обсужу тактику с тренером, и мы будем готовы.

Физически и психологически мы продолжим делать то же самое и подготовимся к этому важному матчу.