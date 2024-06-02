Ролан Гаррос: Алекс де Минаур – Даниил Медведев прямая трансляция матча 03.06.2024

Теги Ролан Гаррос Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Австралиец Алекс де Минаур и Даниил Медведев в прошлом сезоне встречались довольно часто, а в 2024 году сыграют впервые в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Матч состоится 3 июня и начнется не ранее 13:15 по московскому времени.

Соперники встретятся на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Алекс де Минаур начал взрослую профессиональную карьеру в 2015 году. Долгое время у него не было больших успехов, но прошлый сезон он завершил на высокой ноте и смог приблизиться к первой десятке мирового рейтинга. На домашнем Australian Open Алекс дошел до четвертого круга третий год подряд, а в феврале после двух подряд финалов в Нидерландах и Мексике впервые вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. В Мексике де Минаур завоевал свой восьмой титул на турнирах АТР, выиграл решающий поединок у норвежца Каспера Рууда. На турнирах Большого шлема австралийцу пока не так везет. Практически везде его пределом является четвертый круг, кроме US Open, где в 2020 году Алекс дошел до четвертьфинала. К Ролан Гаррос ему косвенно помогал готовиться Рафаэль Надаль. Сначала де Минаур выиграл у легендарного соперника в Барселоне, а затем проиграл ему в Мадриде. Оба матча проходили на стадии первого круга.

Де Минаур – Медведев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Давно известно, что Даниил Медведев любит играть на харде, а трава или грунт совершенно не его покрытия. В то же время он не скрывает, что мечтает выиграть олимпийскую медаль, а для этого нужно хорошо подготовиться, ведь именно на грунтовых кортах Парижа пройдет олимпийский турнир. Высшим достижением россиянина на Ролан Гаррос является выход в четвертьфинал, было это в 2021 году. На нынешнем турнире Даниил пока берет свое. В первом круге он в четырех сетах выиграл у Доминика Кепфера из Германии, во втором его соперник Миомир Кецманович из Сербии вынужден был сняться. В третьем круге случился провал в третьем сете в поединке против чешского теннисиста Томаша Махача. Медведев проиграл его со счетом 1 : 6, но собрался, в четвертой партии сделал брейк и завершил поединок победой. Сейчас у россиянина неплохой шанс второй раз в карьере выйти в восьмерку сильнейших на Roland Garros.

Соперники встречались восемь раз, причем все поединки проходили на харде. Шесть побед на счету Медведева, в том числе, две последних в прошлом сезоне. Букмекеры отдают преимущество Даниилу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,52, успех Алекса де Минаура оценивается коэффициентом 2,55.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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