Де Минаур – Медведев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису будут играть австралиец Алекс де Минаур и россиянин Даниил Медведев. Матч состоится 3 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Прогноз

Если судить исключительно на основании личных поединков, то Даниил Медведев должен выигрывать без проблем. Оба теннисиста не входят в число лучших мастеров мира по игре на грунте. Де Минаур вообще впервые вышел в четвертый круг Ролан Гаррос, Медведев в 2021 году играл здесь в четвертьфинале. Букмекеры считают, что у Даниила есть все шансы повторить достижение трехлетней давности. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,52, успех австралийца оценивается коэффициентом 2,55.

Личные встречи

Соперники встречались друг с другом восемь раз, все поединки проходили на харде, шесть побед на счету Даниила Медведева. Представляем результаты трех последних матчей по сетам.

30.09.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Алекс де Минаур

04.09.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Алекс де Минаур

11.08.2023. Алекс де Минаур 2 : 0 Даниил Медведев

Ролан Гаррос: Алекс де Минаур – Даниил Медведев прямая трансляция матча 03.06.2024

Алекс де Минаур

Австралиец уже девять лет выступает в туре, долгое время был в числе подающих надежды, но в прошлом сезоне его уровень тенниса резко вырос. Алекс завоевал восемь титулов на турнирах АТР. Последний на сегодняшний день выиграл в феврале и смог войти в десятку сильнейших теннисистов мира. С тех пор несколько сдал позиции, но сейчас у него уже высшее достижение на Ролан Гаррос.

Даниил Медведев

Середину сезона Даниил Медведев всегда проводит вроде бы нехотя. Не секрет, что он не очень любит играть на грунте или на траве. На Ролан Гаррос россиянин в 2021 году вышел в четвертьфинал, большего достичь пока до сих пор не удавалось. Сейчас предоставляется великолепный шанс. Во-первых Алекс де Минаур тоже далеко не самый искушенный специалист на грунте, во-вторых, у Медведева большое преимущество по личным встречам.

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