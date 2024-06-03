Димитров о том, что нырнул за мячом в матче с Хуркачем: «Есть небольшие раны, но ничего страшного»

Теги Ролан Гаррос ATP Григор Димитров Хуберт Хуркач Теннис

Григор Димитров прокомментировал то, что повредил руку, ныряя за мячом в матче с Хубертом Хуркачем в четвертом круге «Ролан Гаррос». 

Ему оказывали помощь при счете 5:4 в третьем сете.

– Вы впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос», у вас по ходу матча в крови была рука, сейчас вы с заклееной ладонью и локтем. Это цена четвертьфинала?

– Очевидно, да. Я даже и не заметил, что у меня кровь, сначала.

Есть небольшие раны, но ничего страшного, никак не помешает мне в следующем матче. Я даже не понял, когда именно это произошло, но видимо это последствие того, что я старался до последнего бороться за каждый мяч.

Счастлив, что смог добиться тут лучшего результата. Все время до этого что-то мешало, а сейчас все сработало, – приводит слова Димитрова корреспондента Sports Андрей Васильев.

1 комментарий
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Удачи против янника, надеюсь хотябы сет возьмешь))
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