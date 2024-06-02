Гауфф о том, что Джокович доиграл в 3 часа ночи: «Я точно считаю, что это вредно для здоровья»

Коко Гауфф высказалась о позднем завершении матча Новака Джоковича.

Джокович и Лоренцо Музетти доиграли на Корте Филиппа Шатрие в 3:07. Этот матч стал самым поздним в истории «Ролан Гаррос».

«Да, закончить в 3 часа ночи... Мне кажется, многие думают, что все заканчивается в три ночи, но на самом деле потом у тебя пресс-конференция, душ, еда, процедуры. И ложишься ты в лучшем случае в пять, а то и в шесть или семь. Я точно считаю, что это вредно для здоровья. Это может быть несправедливо по отношению к тем, кому приходится играть допоздна, потому что это рушит твое расписание. Мне повезло, что меня еще не ставили на суперпозднее время.

Что можно сделать? Я знаю, что в туре думают о том, чтобы не начинать матчи после определенного времени. Я не знаю, приживется ли это правило на турнирах «Большого шлема», но это уже есть в женском туре. Думаю, стоит присмотреться. Возможно, если какой-то матч затягивается, то следующий можно перенести на другой корт. Но я знаю, что это тяжело, потому что здесь, например, всего один ночной матч и люди заплатили за эти билеты».