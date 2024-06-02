Швентек о поздних матчах на «Ролан Гаррос»: «Обычно нам требуется часа четыре, чтобы хотя бы остыть, а нужно еще заниматься восстановлением, общаться с прессой»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек высказалась о позднем завершении матча Новака Джоковича.

Джокович и Лоренцо Музетти доиграли на Корте Филиппа Шатрие в 3:07. Этот матч стал самым поздним в истории «Ролан Гаррос».

На пресс-конференции у польки спросили, считает ли она, что от поздних матчей страдают не только игроки, потому что на арене все работают допоздна.

– Да, это правда. Очевидно, каждый думает о себе, и именно поэтому я всегда говорю с точки зрения игрока. Играть [в позднее время] непросто, да и не бывает, что после матча мы засыпаем через час. Обычно нам требуется где-то часа четыре, чтобы хотя бы остыть, а нужно еще заниматься восстановлением, общаться с прессой. То есть работа не заканчивается после выигранного матчбола.

Да, я всегда была за то, чтобы мы начинали немного раньше. Кроме того, я не знаю, как болельщики на следующий день идут на работу, когда матч заканчивается в 2 или 3 часа ночи. Но это от нас не зависит. Нам лишь приходится адаптироваться ко всему, что происходит.

3 комментария
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Поэтому Ига на всех турнирах просит организаторов, чтобы ее матчи ставили в утреннюю сессию)
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поэтому всегда раньше всех играет, не видел чтобы вначале турнира она поздно всех играла, вроде первая ракетка и все зрители должны воочию увидеть ее игру ,
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У самой, итак, комфортное расписание в сравнении с другими, так ещё и остыть не успевает.
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