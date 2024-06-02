Коко Гауфф: «Если играешь после Швентек, всегда думаешь, что она закончит быстро»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Коко Гауфф против поздних окончаний матчей.

Вчера Новак Джокович и Лоренцо Музетти доиграли в 3:07 по местному времени.

– Думаю, это даже несправедливо для игроков, которым приходится играть до трех часов, потом ведь нужно сходить в душ, поесть, пообщаться с журналистами, всем разные процедуры пройти. Если кто-то думает, что в три часа закончил и все – это не так, ты не пойдешь спать раньше пяти утра, а то и в шесть-семь.

У меня настолько поздних матчей в карьере пока не было, но это сто процентов плохо: такое полностью рушит расписание жизни игрока.

– Перед вашим матчем Ига Швентек очень быстро обыграла Анастасию Потапову. Вам пришлось из-за этого сильно торопиться при подготовке к выходу на корт?

– Если играешь после Иги, всегда думаешь, что она закончит быстро. Я планировала, что их игра продлится в районе 1:15, не ждала 40-минутного матча, конечно. Но это не сильно меня смутило, не сильно повлияло на подготовку, – приводит слова Гауфф корреспондент Sports Андрей Васильев.

1 комментарий
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Ого какого она хорошего мнения о Потаповой
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