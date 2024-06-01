Данилович – Вондроушова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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В четвертом круге Открытого чемпионата Франции встретятся сербская теннисистка Ольга Данилович и шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии. Матч состоится 2 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Ольга Данилович впервые в карьере сыграет в четвертом круге турнира Большого шлема. Раньше она и в третий раунд ни разу не проходила. Маркета Вондроушова, напротив, играла в финале Ролан Гаррос в 2019 году, а в прошлом сезоне смогла впервые в карьере стать чемпионкой Уимблдона. Маркета нестабильна, но в этом матче букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,35, выигрыш Данилович оценивается коэффициентом 3,25.

Личные встречи

Первый и единственный раз теннисистки встретились в начале нынешнего сезона в рамках командного турнира United Cup в Австралии.

  • 02.01.2024. Маркета Вондроушова 2 : 1 Ольга Данилович

Ролан Гаррос: Ольга Данилович – Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 02.06.2024

Ольга Данилович

Единственный титул на турнирах WTA у Ольги Данилович датирован 2018 годом, когда она неожиданно в 17-летнем возрасте победила в Москве будучи лакилузером. На этом все. Никогда в своей карьере она не поднималась даже в сотню сильнейших теннисисток. Видимо Roland Garros может стать переломным моментом. Начав с квалификации, Ольга выиграла уже семь матчей подряд и получила заряд уверенности.

Маркета Вондроушова

Заряда уверенности порой не хватает Маркете Вондроушовой. В течение всего одного матча в ее игре могут случаться такие американские горки, что поклонникам впору хвататься за сердце. В матче второго круга против американки Кэти Волынец чешка проиграла первый сет под ноль. Но потом ее будто подменили. В двух следующих она отдала только пять геймов. Каждый раз не знаешь, чего ждать от Маркеты, но в этот раз точно победы.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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