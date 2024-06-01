Ролан Гаррос: Ольга Данилович – Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 02.06.2024

Одна из открытий нынешнего Открытого чемпионата Франции по теннису Ольга Данилович из Сербии в четвертом круге будет играть с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Ольга Данилович обратила на себя внимание еще в 17-летнем возрасте на турнире WTA в Москве. Тогда совсем еще юная теннисистка не смогла отобраться в основную сетку, но получила право сыграть как лакилузер, а в итоге выиграла Moscow River Cup-2018, взяв верх в трех сетах над Анастасией Потаповой. Однако успех этот так и остался единственным в карьере Ольги. Она смогла приблизиться к первой сотне рейтинга, но на протяжении уже пяти лет не может туде попасть. Данилович выходила во второй раунд Australian Open и Открытого чемпионата США, но было это три года назад. С тех пор сплошные неудачи. Сейчас в Париже сербская теннисистка по-настоящему удивляет. Сначала прошла квалификацию, затем очень легко выиграла у итальянки Мартины Тревизан, отдав сопернице три гейма. Зато потом пришлось провести два тяжелейших трехсетовых поединка против американки Даниэль Коллинс и Донны Векич из Хорватии. Причем в Векич первый сет Ольга уступила под ноль, но смогла собраться и проявить характер.

Данилович – Вондроушова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Маркета Вондроушова на год старше своей предстоящей соперницы, но при этом достижений у нее гораздо больше. Он победительница всего двух турниров WTA, но при этом успешно играет на мэйджорах. В 2019 году Маркета дошла до финала Ролан Гаррос и уступила на тот момент первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Потом долгое время у чешки подобных успехов не было. Более того, сезон 2022 года она заканчивала в самом конце перовй сотни мирового рейтинга. Но в 2023 году у нее открылось второе дыхание, что привело к сенсационной победе на Уимблдоне. Затем она смогла добиться высшего достижения на US Open, где играла в четвертьфинале. С тех пор она закрепилась в десятке сильнейших и продолжает держать марку. Перед Roland Garros Маркета приняла участие в трех грунтовых турнирах, в Штутгарте дошла до полуфинала, в Мадриде и Риме останавливалась во втором круге. Если не считать первого проигранного под ноль сета во втором круге в матче против американки Кэти Волынец, в остальном у Вондроушовой пока все идет хорошо.

Теннисистки встречались всего один раз в январе 2024 года в рамках командного турнира United Cup. Маркета выиграла в трех сетах. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу чешской теннисистки коэффициент 1,35, на победу Ольги Данилович коэффициент 3,25.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024