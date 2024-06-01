Ролан Гаррос: Ольга Данилович – Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 02.06.2024

Теги Ролан Гаррос Маркета Вондроушова Ольга Данилович Теннис

Одна из открытий нынешнего Открытого чемпионата Франции по теннису Ольга Данилович из Сербии в четвертом круге будет играть с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Фрибет 3 000₽ для ставки на этот исход

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Ольга Данилович обратила на себя внимание еще в 17-летнем возрасте на турнире WTA в Москве. Тогда совсем еще юная теннисистка не смогла отобраться в основную сетку, но получила право сыграть как лакилузер, а в итоге выиграла Moscow River Cup-2018, взяв верх в трех сетах над Анастасией Потаповой. Однако успех этот так и остался единственным в карьере Ольги. Она смогла приблизиться к первой сотне рейтинга, но на протяжении уже пяти лет не может туде попасть. Данилович выходила во второй раунд Australian Open и Открытого чемпионата США, но было это три года назад. С тех пор сплошные неудачи. Сейчас в Париже сербская теннисистка по-настоящему удивляет. Сначала прошла квалификацию, затем очень легко выиграла у итальянки Мартины Тревизан, отдав сопернице три гейма. Зато потом пришлось провести два тяжелейших трехсетовых поединка против американки Даниэль Коллинс и Донны Векич из Хорватии. Причем в Векич первый сет Ольга уступила под ноль, но смогла собраться и проявить характер.

Данилович – Вондроушова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Маркета Вондроушова на год старше своей предстоящей соперницы, но при этом достижений у нее гораздо больше. Он победительница всего двух турниров WTA, но при этом успешно играет на мэйджорах. В 2019 году Маркета дошла до финала Ролан Гаррос и уступила на тот момент первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Потом долгое время у чешки подобных успехов не было. Более того, сезон 2022 года она заканчивала в самом конце перовй сотни мирового рейтинга. Но в 2023 году у нее открылось второе дыхание, что привело к сенсационной победе на Уимблдоне. Затем она смогла добиться высшего достижения на US Open, где играла в четвертьфинале. С тех пор она закрепилась в десятке сильнейших и продолжает держать марку. Перед Roland Garros Маркета приняла участие в трех грунтовых турнирах, в Штутгарте дошла до полуфинала, в Мадриде и Риме останавливалась во втором круге. Если не считать первого проигранного под ноль сета во втором круге в матче против американки Кэти Волынец, в остальном у Вондроушовой пока все идет хорошо.

Теннисистки встречались всего один раз в январе 2024 года в рамках командного турнира United Cup. Маркета выиграла в трех сетах. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу чешской теннисистки коэффициент 1,35, на победу Ольги Данилович коэффициент 3,25.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий