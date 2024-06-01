Медведев о победе над Махачем: «Хорошо, что в четвертом сете я взял себя в руки, и хоть он брейканул меня сразу, я смог заново собраться и играть на пределе»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Томашем Махачем на «Ролан Гаррос».

Он обыграл чеха со счетом 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4.

– Что пошло не так в третьем сете? Сразу брейк, а потом шесть подряд проигранных геймов.

– Первые два сета я играл на пределе, он меня заставлял это делать, я играл круто и за счет этого выиграл. Но в третьем плохо сыграл гейм при 1:0, а потом просто не выдержал своего же уровня, а он продолжал играть хорошо, поэтому взял сет легко. Хорошо, что в четвертом я взял себя в руки, и хоть он брейканул меня сразу, я смог заново собраться и играть на пределе.

– У вас по ходу третьего сета, казалось, пытались прорываться демоны, но вы их не пустили. В пятницу у нас был неприятный пример на этот счет, а как вам удалось?

– Знаете, говорят «А иногда может быть полезно сломать ракетку, выпустить пар, закричать». Наверняка есть матчи, где это хорошо, но, если брать процент – в большинстве случаев лучше играешь, когда молчишь, когда думаешь только про игру.

У меня не всегда это получается. В Риме вот случился щелчок: против Пола вышел, не о том думал, не на то злился. Иногда можно злиться, когда следующее очко выиграл и понимаешь, зачем это было. А в том матче я просто потерял много времени, не смог вовремя вернуться в матч и попытаться что-то сделать.

Если искать позитив, хорошо, что так случилось перед «Шлемом», потому что я подумал: окей, на «Большом шлеме» так сделаешь – сразу проиграешь, улетишь. Поэтому стараюсь демонов не выпускать, – приводит слова Медведева корреспондент Sports Андрей Васильев.