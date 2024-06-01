Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла Пейтон Стернс 6:2, 6:1.

– Перед матчем мы разминались раз пять, было сложно. Но я счастлива, что мне удалось выиграть в таких сложных условиях. Матч по содержанию непростой. Счет легкий, но тяжело было себя заставлять. Должны были играть после пары, потом перенесли, сказали «Через 15 минут играть, идите разминайтесь». Сложно было возвращать мячи, это был не тот день, когда все идеально получалось, просто получилось себя перебороть.

– Что в первую очередь в игре вам понравилось?

– Все (смеется). Я правда наслаждалась тем, какой я была спокойной, как справлялась с проблемами.

– Как вы справляетесь со всеми этими условиями?

– Я просто знаю, что это не от меня зависит, что мне нужно просто приспособиться: перенесут матч, отложат, прервут – я просто принимаю все это как есть.

– Вы не так долго работаете с Кончитой Мартинес. Что в первую очередь она вам подсказывает?

– У нас очень много позитива. Даже когда я слишком раздражена, в плохом настроении, она дает мне этот позитив, это очень помогает. Не думать слишком много о матчах, не поддаваться давлению, расслабляться.

– Вы рассказывали, что иногда смотрите старые матчи на ютубе. Сейчас как раз 30 лет победе Кончиты на «Уимблдоне». Вы смотрели?

– Я как раз вчера включила ее матч, финал «Ролан Гаррос» против Мэри Пирс. Она сразу: выключи, выключи это. Я такая: окей-окей. Понимаю, она тот матч проиграла. Следом я включила тот «Уимблдон» – лучше поняла, почему она смогла выиграть тот турнир.

– За год с прошлого «Ролан Гаррос» что изменилось в вашей игре?

– Я более стабильна. В плане игры, психологического состояния и так далее. Не могу сказать, что я более опытная, потому что опыта маловато, но я более привычна к атмосфере, к разным кортам, легче выходить на большие арены. Меньше нервничаю перед играми. Так что мне немного легче, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.