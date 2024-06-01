Медведев об эпизоде с птицей в матче с Махачем: «Это было очень хорошо для меня, в тот момент мне помогли секунды отдыха»

Теги Ролан Гаррос происшествия ATP Даниил Медведев Томаш Махач Теннис

Даниил Медведев прокомментировал эпизод с птицей в матче с Томашем Махачем.

– В начале четвертого сета что-то странное случилось с птицей. Вы видели

– Это было очень хорошо для меня, в тот момент мне помогли секунды отдыха. Тут паузы на 15 секунд короче, чем на турнирах ATP, но в пятисетовом формате это чувствуется. Так вот, когда это случилось, я подумал, когда увидел, что птица в целом в порядке, просто что-то с крылом: если у меня будет минутка, чтобы отдышаться получше из-за этого, очень полезно. Так и произошло.

Судья, кстати, все сделал прекрасно, очень аккуратно взял птицу, ее передали в ветеринарную клинику, надеюсь, – приводит слова Медведева корреспондент Sports Андрей Васильев.

Напомним, россиянин победил 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4 и второй раз в карьере вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос».

10 комментариев
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В прилете птиц кажется реальная магия. Помню эпизод в матче Шараповой - проигрывала полтора сета - без шансов. На корт прилетели два голубя, сели, посидели, возникла минутная пауза. Дальше Маша сделала камбек - из совершенно мертвой казалось ситуации...
+16
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+16
В третий раз вышел во вторую неделю)) 2021, 2022, 2024.
+9
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+9
Ответ nick-basil
В прилете птиц кажется реальная магия. Помню эпизод в матче Шараповой - проигрывала полтора сета - без шансов. На корт прилетели два голубя, сели, посидели, возникла минутная пауза. Дальше Маша сделала камбек - из совершенно мертвой казалось ситуации...
Магия не в птицах, как таковых, а в небольшой паузе.
+6
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Пойдет на рекорд? )
+1
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План на РГ уже перевыполнил!
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Птица где?
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Ответ Антон Тимофеев
В третий раз вышел во вторую неделю)) 2021, 2022, 2024.
Ты про голубя?)))
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Эх, Даня, тебе бы выносливости побольше...
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Минур цепкий парень. С ним не будет проще
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Даня,давай не думай о птицах и играй как ты умеешь.Птицы птицами,а мы ждем классной игры
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