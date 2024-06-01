Медведев об эпизоде с птицей в матче с Махачем: «Это было очень хорошо для меня, в тот момент мне помогли секунды отдыха»

Даниил Медведев прокомментировал эпизод с птицей в матче с Томашем Махачем.

– В начале четвертого сета что-то странное случилось с птицей. Вы видели

– Это было очень хорошо для меня, в тот момент мне помогли секунды отдыха. Тут паузы на 15 секунд короче, чем на турнирах ATP, но в пятисетовом формате это чувствуется. Так вот, когда это случилось, я подумал, когда увидел, что птица в целом в порядке, просто что-то с крылом: если у меня будет минутка, чтобы отдышаться получше из-за этого, очень полезно. Так и произошло.

Судья, кстати, все сделал прекрасно, очень аккуратно взял птицу, ее передали в ветеринарную клинику, надеюсь, – приводит слова Медведева корреспондент Sports Андрей Васильев.

Напомним, россиянин победил 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4 и второй раз в карьере вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос».