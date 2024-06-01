Медведев 15-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Томаша Махача в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4. В личке он повел 2:0.
Медведев восьмой раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос» и второй раз вышел во вторую неделю (в 2021-м дошел до четвертьфинала). Всего он 15-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».
Теперь россиянин встретится с Алексом де Минауром или Яном-Леннардом Штруффом.
И это после 3,5 часов игры.
Даня отыграл неплохо. Спокойно. методично делал своё дело. Подачу чуток подрихтовал, ралли 20+ ударов держал уверенно, тренил дроп-шоты.
В общем, форма Медведа пока видится с хоть и очень-очень осторожным, но всё же оптимизмом.
кактотак))))
Успехов Медведу!
Также отметил бы, что Даниил повторил свой лучший результат по победам за 4 Шлема подряд - 20 побед. 5 на Уиме-23, по 6 на ЮСО-23 и АО-24 и 3 на РГ-24.
Такой же результат был в 2021: АО-6,РГ-4, Уим-3, Юсо-7.
У Кафельникова лучшая серия на 4 Шлемах подряд - 17 побед на отрезке Уим 95 - РГ 96 или Уим 99 - РГ 00.
У Сафина тоже есть 20 побед на отрезке Уим 01 - РГ 02. Остальные отрезки хуже.