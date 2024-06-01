Медведев 15-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Томаша Махача в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4. В личке он повел 2:0.

Медведев восьмой раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос» и второй раз вышел во вторую неделю (в 2021-м дошел до четвертьфинала). Всего он 15-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».

Теперь россиянин встретится с Алексом де Минауром или Яном-Леннардом Штруффом.