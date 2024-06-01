Медведев 15-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Томаш Махач Теннис

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Томаша Махача в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4. В личке он повел 2:0.

Медведев восьмой раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос» и второй раз вышел во вторую неделю (в 2021-м дошел до четвертьфинала). Всего он 15-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».

Теперь россиянин встретится с Алексом де Минауром или Яном-Леннардом Штруффом.

6 комментариев
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Махач сегодня был не просто крут, а мега-крут. По факту, единственную грубую ошибку допустил, когда в предпоследнем розыгрыше матча исполнил джокосмэш.
И это после 3,5 часов игры.
Даня отыграл неплохо. Спокойно. методично делал своё дело. Подачу чуток подрихтовал, ралли 20+ ударов держал уверенно, тренил дроп-шоты.
В общем, форма Медведа пока видится с хоть и очень-очень осторожным, но всё же оптимизмом.
кактотак))))
Успехов Медведу!
+14
-1
+13
в 2022 он тоже был во второй неделе, четвертый круг
+12
-1
+11
Н-да, если Медди тихой сапой до РГ доползет, это будет хохма😆✌️
+5
0
+5
Медведев одержал 10-ую победу на РГ. 4 в 2021, 3 в 2022, 3 в 2024. 10-7 пока статистика на этом Шлеме, 58,8% побед.

Также отметил бы, что Даниил повторил свой лучший результат по победам за 4 Шлема подряд - 20 побед. 5 на Уиме-23, по 6 на ЮСО-23 и АО-24 и 3 на РГ-24.
Такой же результат был в 2021: АО-6,РГ-4, Уим-3, Юсо-7.

У Кафельникова лучшая серия на 4 Шлемах подряд - 17 побед на отрезке Уим 95 - РГ 96 или Уим 99 - РГ 00.

У Сафина тоже есть 20 побед на отрезке Уим 01 - РГ 02. Остальные отрезки хуже.
+2
0
+2
Ответ Эльвин Гульмалиев
Может и дальше пройти!
А может и нет
+3
-2
+1
Может и дальше пройти!
+1
-1
0
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