Рыбакина пожаловалась на проблемы со сном: «Думаю, все плохо спят, когда много работают. А в результате этого и восстанавливаешься не лучшим образом»

Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии после выхода в 1/8 финала РГ.

– Насколько вы сейчас здоровы? Вы на 100% уверены в своей подготовке, учитывая пропуск турнира в Риме?

– Есть небольшие проблемы со сном, пришлось пропускать турниры. Плюс аллергия и все такое. Сейчас я сфокусирована и чувствую себя хорошо.

– В продолжение темы. В прошлом году вы снялись с турнира по ряду причин. Не пытались понять глубинные причины того, что с вами происходит?

– Нет.

– А какие именно проблемы со сном?

– Думаю, все плохо спят, когда много работают. А в результате этого и восстанавливаешься не лучшим образом.

– Во Франции с этим хуже или везде так?

– Везде так.

– Вы работаете со специальным консультантом по сну?

– Ребят, ну у всех бывают трудности. Это может быть что угодно. Не знаю, что еще на это ответить, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.