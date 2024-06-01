Рыбакина пожаловалась на проблемы со сном: «Думаю, все плохо спят, когда много работают. А в результате этого и восстанавливаешься не лучшим образом»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии после выхода в 1/8 финала РГ.

– Насколько вы сейчас здоровы? Вы на 100% уверены в своей подготовке, учитывая пропуск турнира в Риме?

– Есть небольшие проблемы со сном, пришлось пропускать турниры. Плюс аллергия и все такое. Сейчас я сфокусирована и чувствую себя хорошо.

– В продолжение темы. В прошлом году вы снялись с турнира по ряду причин. Не пытались понять глубинные причины того, что с вами происходит?

– Нет.

– А какие именно проблемы со сном?

– Думаю, все плохо спят, когда много работают. А в результате этого и восстанавливаешься не лучшим образом.

– Во Франции с этим хуже или везде так?

– Везде так.

– Вы работаете со специальным консультантом по сну?

– Ребят, ну у всех бывают трудности. Это может быть что угодно. Не знаю, что еще на это ответить, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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9 комментариев
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Ответ pqwy494fwk
Андреева не жалуется наоборот) Хрупкое у Елены здоровье, то проблемы с желудком, то аллергия, а теперь еще и недосып появился
Так Андреевой всего 17 лет, чего ей жаловаться. В этом возрасте здоровье должно быть отменным.
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Я вообще не понимаю, как они спят с этими постоянными переездами и сменой отелей и кроватей.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Фаны Лены, подскажите, где она работает? Какие фуры в Париже разгружает?
Профессиональный спорт это тоже работа.
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Андреева не жалуется наоборот) Хрупкое у Елены здоровье, то проблемы с желудком, то аллергия, а теперь еще и недосып появился
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В Париже дожди, писать больше не о чем.
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Ответ pqwy494fwk
Андреева не жалуется наоборот) Хрупкое у Елены здоровье, то проблемы с желудком, то аллергия, а теперь еще и недосып появился
Так это москвичка , у неё врождённое недовольство
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Ответ Асель Кабышева
Профессиональный спорт это тоже работа.
Понятно. А ее соперницы все - это не профессиональные спортсменки? Лена у нас единственная профи)
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