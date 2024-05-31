Синнер о том, что может стать №1 после РГ: «Я спокоен и не думаю рейтинге. Я здесь, чтобы лучше узнать себя и набрать стопроцентную форму»

Теги Новак Джокович рейтинги Янник Синнер Лоренцо Музетти Теннис

Янник Синнер не задумывается о том, что по итогам «Ролан Гаррос» может стать №1.

Для этого нужно, чтобы действующий чемпион Новак Джокович не вышел в финал. Если Синнер дойдет до 1/2, то сербу понадобится титул. Если итальянец дойдет до финала, то Джокович потеряет лидерство при любых раскладах

Завтра Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

«Мы [с Лоренцо] с ним почти не пересекаемся на этом турнире, потому что, когда я играю, он тренируется и наоборот, поэтому нам трудно увидеться. Я пожелаю ему удачи. В первую очередь пусть будет хороший матч.

Мне нравится смотреть теннис, я надеюсь, что получится хороший матч, а там что случится, то случится. Я спокоен и, если честно, не думаю рейтинге.

Я здесь, чтобы лучше узнать себя, понять, на каком уровне могу играть на грунте, и, что еще важнее, набрать стопроцентную форму».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, не, ну, Синнер же не фаворит, сам Беккер сказал )
+1
0
+1
Я с симпатией отношусь к Лоренцо, но камон! он не тот итальянец, у которого получится обыграть Джоковича на Шлеме)
+1
-1
0
Если Новак, с какого то перепугу, сольет Музетти... То Синнер будет намбаван...? Хм...Да ну нет, быть того не может)
0
0
0
А по-моему он здесь чтоб лучше узнать Калинскую..))
+2
-2
0
Никого этот рейтинг уже не интересует. И Новака в первую очередь.
+3
-3
0
по игре джок уже давно не номер один, уже как месяцев 6-7.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий