Синнер о том, что может стать №1 после РГ: «Я спокоен и не думаю рейтинге. Я здесь, чтобы лучше узнать себя и набрать стопроцентную форму»

Янник Синнер не задумывается о том, что по итогам «Ролан Гаррос» может стать №1.

Для этого нужно, чтобы действующий чемпион Новак Джокович не вышел в финал. Если Синнер дойдет до 1/2, то сербу понадобится титул. Если итальянец дойдет до финала, то Джокович потеряет лидерство при любых раскладах

Завтра Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

«Мы [с Лоренцо] с ним почти не пересекаемся на этом турнире, потому что, когда я играю, он тренируется и наоборот, поэтому нам трудно увидеться. Я пожелаю ему удачи. В первую очередь пусть будет хороший матч.

Мне нравится смотреть теннис, я надеюсь, что получится хороший матч, а там что случится, то случится. Я спокоен и, если честно, не думаю рейтинге.

Я здесь, чтобы лучше узнать себя, понять, на каком уровне могу играть на грунте, и, что еще важнее, набрать стопроцентную форму».